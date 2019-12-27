Театр "Современник" перенес время начала прощания с Галиной Волчек

"29 декабря в 9 утра двери нашего театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12.30, а в два часа пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", - сказала РИА Новости представитель пресс-службы.