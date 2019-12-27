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Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
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РИА Новости

Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

16:49 27.12.2019 (обновлено: 16:55 27.12.2019)
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© REUTERS / China DailyКитайская ракета-носитель тяжелого класса Чанчжэн-5
Китайская ракета-носитель тяжелого класса Чанчжэн-5
© REUTERS / China Daily
Китайская ракета-носитель тяжелого класса Чанчжэн-5 . Архивное фото
ПЕКИН, 27 дек - РИА Новости. Китай в пятницу осуществил третий пуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая летом 2017 года потерпела аварию, трансляцию из Центра управления полетами ведет Центральное телевидение Китая.
Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, на её борту находится спутник связи "Шицзянь-20".
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"Чанчжэн-5" - самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени - пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза, а на геостационарную переходную орбиту – до 14 тонн. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используются жидкий кислород и жидкий водород.
Ракета-носитель "Чанчжэн-5" играет крайне важную роль в будущем китайской программы пилотируемых полетов и исследований дальнего космоса. Впервые пуск ракеты-носителя "Великий поход-5" был совершен 3 ноября 2016 года с космодрома Вэньчан, тогда все прошло штатно, и спустя 40 минут после старта пуск был признан успешным.
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В июле 2017 года второй пуск этой ракеты, которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18", оказался неудачным, причиной аварии стали неполадки в двигателе первой ступени. Третий пуск должен был состояться в конце ноября прошлого года, потом его сдвинули на июль 2019 года, а впоследствии перенести на декабрь.
Коммуникационный спутник "Шицзянь-20" стал первым китайским космическим аппаратом, основанным на новой платформе DFH-5. Спутник боле тяжелый и мощный, чем его предшественник "Шицзянь-18", потерянный при аварии 2 года назад.
Как ранее пояснили в Китайской корпорации космической науки и техники, в ходе третьего пуска специалисты намерены в первую очередь проверить, насколько успешно удалось ликвидировать все недочеты ракеты, в частности в двигателях YF-77, которые привели к неудаче в 2017 году.
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Если все пройдет штатно, ракета-носитель уже в рамках четвертой миссии в 2020 году должна будет доставить на Луну зонд "Чанъэ-5" для сбора образцов лунного грунта, после чего зонд должен вернуться на Землю. В следующем году её планируют использовать и для запуска первого китайского марсохода на поверхность Красной планеты, а также для вывода на орбиту базового модуля "Тяньхэ" для строительства китайской космической станции.
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