Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"

ПЕКИН, 27 дек - РИА Новости. Китай в пятницу осуществил третий пуск своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая летом 2017 года потерпела аварию, трансляцию из Центра управления полетами ведет Центральное телевидение Китая

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, на её борту находится спутник связи "Шицзянь-20".

"Чанчжэн-5" - самая мощная китайская ракета-носитель нового поколения. Ее высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени - пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза, а на геостационарную переходную орбиту – до 14 тонн. В качестве топлива для "Чанчжэн-5" используются жидкий кислород и жидкий водород.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" играет крайне важную роль в будущем китайской программы пилотируемых полетов и исследований дальнего космоса. Впервые пуск ракеты-носителя "Великий поход-5" был совершен 3 ноября 2016 года с космодрома Вэньчан, тогда все прошло штатно, и спустя 40 минут после старта пуск был признан успешным.

В июле 2017 года второй пуск этой ракеты, которая должна была доставить на орбиту спутник связи "Шицзянь-18", оказался неудачным, причиной аварии стали неполадки в двигателе первой ступени. Третий пуск должен был состояться в конце ноября прошлого года, потом его сдвинули на июль 2019 года, а впоследствии перенести на декабрь.

Коммуникационный спутник "Шицзянь-20" стал первым китайским космическим аппаратом, основанным на новой платформе DFH-5. Спутник боле тяжелый и мощный, чем его предшественник "Шицзянь-18", потерянный при аварии 2 года назад.

Как ранее пояснили в Китайской корпорации космической науки и техники, в ходе третьего пуска специалисты намерены в первую очередь проверить, насколько успешно удалось ликвидировать все недочеты ракеты, в частности в двигателях YF-77, которые привели к неудаче в 2017 году.