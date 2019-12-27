Командующий российской группировки в Сирии назвал главный успех года

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке Сирии стало ключевым достижением российской группировки войск в стране в 2019 году. Об этом на селекторном совещании в Минобороны в пятницу доложил Командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - сказал Чайко.
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Он пояснил, что это позволило увеличить площадь территории подконтрольной правительству Сирии.