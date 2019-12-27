Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-27T16:48+0300
https://ria.ru/20191227/1562952392.html
Командующий российской группировки в Сирии назвал главный успех года
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Командующий российской группировки в Сирии назвал главный успех года

16:48 27.12.2019
2047
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Установление контроля над территориями в Заевфратье на северо-востоке Сирии стало ключевым достижением российской группировки войск в стране в 2019 году. Об этом на селекторном совещании в Минобороны в пятницу доложил Командующий группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - сказал Чайко.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Он пояснил, что это позволило увеличить площадь территории подконтрольной правительству Сирии.
2501332
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияВ мире
Рекомендуем
Бойцы сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
Сирийский город Хама
СМИ: боевики попытались атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Порт в городе Керчь
В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Боевики отказались сдать без боя сирийский Маарет-Нууман, сообщили СМИ
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
"Ильюшин" назвал возможные сроки начала серийного производство Ил-112В
Дума, Сирия
WikiLeaks опубликовал новые документы по "химатаке" в Думе
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния