Офис Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью

Зеленский на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российскую журналистку приехать на Украину. По мнению украинского лидера, журналистам нужно "ощущать и понимать", что происходит в стране.

"Благодарим за вашу заинтересованность в освещении деятельности президента Украины. К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Дирекция по вопросам информационной политики офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем вас проинформируют заранее", - говорится в письме от дирекции по вопросам информационной политики офиса президента Украины.