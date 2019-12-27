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2019-12-27T16:52+0300
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Офис Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью
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РИА Новости

Офис Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью

16:47 27.12.2019 (обновлено: 16:52 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал найти время для интервью РИА Новости.
Зеленский на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате", отвечая на вопрос РИА Новости, пригласил российскую журналистку приехать на Украину. По мнению украинского лидера, журналистам нужно "ощущать и понимать", что происходит в стране.
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"Благодарим за вашу заинтересованность в освещении деятельности президента Украины. К сожалению, в связи с плотным графиком главы государства проведение интервью невозможно в ближайшей перспективе. Дирекция по вопросам информационной политики офиса президента Украины будет искать время для проведения обозначенного интервью в будущем, о чем вас проинформируют заранее", - говорится в письме от дирекции по вопросам информационной политики офиса президента Украины.
Ответ на запрос пришел по электронной почте.
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