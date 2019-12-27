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В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"
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РИА Новости

В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"

16:47 27.12.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Первая полностью собранная на омском предприятии "Полет" ракета-носитель "Ангара" будет изготовлена в следующем году, говорится в видеоролике, размещенном генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным на странице в YouTube.
"Роскосмос-2020. Большие задачи большой корпорации... Будет выпущена первая "Ангара-1.2", полностью собранная в Омске на ПО "Полет", - говорится в видеоролике.
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В настоящее время омское предприятие (входит в Центр Хруничева госкорпорации "Роскосмос") изготавливает универсальные ракетные модули УРМ-1 для первой ступени ракеты легкого класса "Ангара-1.2", а также первой и второй ступеней ракеты тяжелого класса "Ангара-А5". Универсальный ракетный модуль УРМ-2 для второй ступени "Ангары-1.2" и третьей ступени "Ангары-А5" пока производится на московской площадке Центра Хруничева.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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