В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"

"Роскосмос-2020. Большие задачи большой корпорации... Будет выпущена первая "Ангара-1.2", полностью собранная в Омске на ПО "Полет", - говорится в видеоролике.

В настоящее время омское предприятие (входит в Центр Хруничева госкорпорации "Роскосмос") изготавливает универсальные ракетные модули УРМ-1 для первой ступени ракеты легкого класса "Ангара-1.2", а также первой и второй ступеней ракеты тяжелого класса "Ангара-А5". Универсальный ракетный модуль УРМ-2 для второй ступени "Ангары-1.2" и третьей ступени "Ангары-А5" пока производится на московской площадке Центра Хруничева.