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На Северном флоте оценили активность НАТО в Арктике в 2019 году
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РИА Новости

На Северном флоте оценили активность НАТО в Арктике в 2019 году

16:41 27.12.2019 (обновлено: 16:43 27.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВертолет К-27 Северного флота РФ
Вертолет К-27 Северного флота РФ
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
"В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.
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Тем не менее, в целом Моисеев охарактеризовал военно-политическую обстановку в границах ответственности флота как стабильную и контролируемую.
Командующий напомнил, что в то же время на Северном флоте возросла интенсивность боеподготовки. За год проведено 590 различных учений, в том числе 30 межвидовых и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня. Это позволило, по словам Моисеева, повысить уровень выучки личного состава более чем на 9%.
"В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода", - добавил он.
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Северный флот ВМФ РоссииАрктикаНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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