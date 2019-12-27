На Северном флоте оценили активность НАТО в Арктике в 2019 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

"В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Тем не менее, в целом Моисеев охарактеризовал военно-политическую обстановку в границах ответственности флота как стабильную и контролируемую.

Командующий напомнил, что в то же время на Северном флоте возросла интенсивность боеподготовки. За год проведено 590 различных учений, в том числе 30 межвидовых и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня. Это позволило, по словам Моисеева, повысить уровень выучки личного состава более чем на 9%.