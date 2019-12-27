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МИД Франции вызвал посла Ирана из-за ситуации с задержанными учеными
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РИА Новости

МИД Франции вызвал посла Ирана из-за ситуации с задержанными учеными

16:38 27.12.2019
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Посла Ирана в Париже вызвали в пятницу в МИД Франции из-за ситуации вокруг двух французских ученых, находящихся под стражей в ИРИ, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
"Посол Ирана был сегодня вызван в МИД (Франции). Ему напомнили о том, что Франция требует освободить наших сограждан Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля и о том, что иранские власти должны продемонстрировать полную прозрачность их ситуации. Как много раз заявляли президент страны (Эммануэль Макрон) и министр (иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан), их заключение недопустимо", - сообщил представитель министерства в ходе брифинга.
Он добавил, что в ходе встречи представители МИД выразили "крайнюю обеспокоенность ситуацией Фарибы Адельхах, которая перестала принимать пищу". Также французские дипломаты снова потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанной, просьба о котором ранее была отклонена.
Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
16 октября, 15:08
МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД
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Эммануэль МакронЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ФранцияИранВ мире
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