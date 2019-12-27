МИД Франции вызвал посла Ирана из-за ситуации с задержанными учеными

ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Посла Посла Ирана в Париже вызвали в пятницу в МИД Франции из-за ситуации вокруг двух французских ученых, находящихся под стражей в ИРИ, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Посол Ирана был сегодня вызван в МИД (Франции). Ему напомнили о том, что Франция требует освободить наших сограждан Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля и о том, что иранские власти должны продемонстрировать полную прозрачность их ситуации. Как много раз заявляли президент страны ( Эммануэль Макрон ) и министр (иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ), их заключение недопустимо", - сообщил представитель министерства в ходе брифинга.

Он добавил, что в ходе встречи представители МИД выразили "крайнюю обеспокоенность ситуацией Фарибы Адельхах, которая перестала принимать пищу". Также французские дипломаты снова потребовали обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанной, просьба о котором ранее была отклонена.

Два сотрудника Института политических исследований Sciences Po француз Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.