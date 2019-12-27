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В Москве неизвестный пытался проникнуть с ножом в мужской монастырь
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РИА Новости

В Москве неизвестный пытался проникнуть с ножом в мужской монастырь

16:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Неизвестный пытался прорваться с ножом на территорию храма в центре Москвы, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.
"Сегодня около 14.40 поступило сообщение о том, что в одном из московских храмов произошел конфликт между охранником и мужчиной, который вел себя неадекватно и пытался пройти на территорию объекта с предметом, похожим на нож", - говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападение произошло по адресу: Петровка 28, строение 2, где находится Высоко-Петровский мужской монастырь.
ГУМВД отмечает, что при попытке охранника отобрать нож у мужчины, последний сам себя ранил.
"Правонарушитель передан медикам, мотивы его действий устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнили в ГУМВД.
Сотрудники полиции
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ГУМВДМоскваПроисшествия
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