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В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"
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РИА Новости

В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"

16:24 27.12.2019 (обновлено: 23:38 27.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Отмечается, что новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволит освободить память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их.
Включить автоматическую очистку смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.
Приложение WhatsApp — одна из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
Логотип мессенджера WhatsApp
10 декабря, 14:09
"Речь о миллионах". Эксперты об отказе WhatsApp от старых смартфоновВ 2020 году WhatsApp перестанет работать на Windows Mobile, старых iPhone и телефонах с устаревшим Android. IT-эксперты поделились мнением, с чем может быть связан отказ разработчиков мессенджера от миллионов пользователей.
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