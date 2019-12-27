В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Отмечается, что новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволит освободить память телефона от старых сообщений, автоматически удаляя их.
Включить автоматическую очистку смогут только администраторы, для обычных участников групп она будет недоступна.
Приложение WhatsApp — одна из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль прошлого года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
10 декабря, 14:09"Речь о миллионах". Эксперты об отказе WhatsApp от старых смартфоновВ 2020 году WhatsApp перестанет работать на Windows Mobile, старых iPhone и телефонах с устаревшим Android. IT-эксперты поделились мнением, с чем может быть связан отказ разработчиков мессенджера от миллионов пользователей.