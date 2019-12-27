В WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"

"Речь о миллионах". Эксперты об отказе WhatsApp от старых смартфонов В 2020 году WhatsApp перестанет работать на Windows Mobile, старых iPhone и телефонах с устаревшим Android. IT-эксперты поделились мнением, с чем может быть связан отказ разработчиков мессенджера от миллионов пользователей.