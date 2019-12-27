Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T16:32+0300
https://ria.ru/20191227/1562950528.html
Власти Москвы рассказали, чем столица привлекает россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/156221/69/1562216948_0:0:3252:1829_1036x0_80_0_0_01891198f0b6f2777deb7491cebddcb6.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали, чем столица привлекает россиян

16:21 27.12.2019 (обновлено: 16:32 27.12.2019)
185
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва отличается емким рынком труда, она привлекает трудящихся одной из самых высоких в стране заработных плат, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Российская столица отличается емким рынком труда, в городе широкий выбор вакансий с учетом различных профессиональных навыков и уровня квалификации. Немаловажным фактором является конкурентная зарплата, одна из самых высоких в стране. При этом в Москве низкий регистрируемый уровень безработицы - всего 0,4%. То есть столичный рынок труда обеспечивает работой не только москвичей, но и приезжих", — отметил Ефимов.
Ранее Роструд назвал 10 регионов, куда стремятся уехать россияне за работой. Данные получены на основе мониторинга резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России". Уточняется, что примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион для трудоустройства.
Отмечается, что наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда. Россияне также готовы поехать за работой в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.
ГУМ
Вчера, 14:25
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
130007
Обсудить 0
РострудВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В "Администрация морских портов Украины" проводят обыски
ГУМ
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Сдача крови
Глава самарской "Службы Крови" объяснил запрет геям быть донорами
Здание Совета Федерации
В Совфеде оценили плюсы отмены "возрастного ценза"
Капкейки
Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое
Флаги стран-участниц G7
В МИД Франции назвали идею встречи лидеров G7 в России неактуальной
Президент РФ Владимир Путин
В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка на военном параде на Красной площади
ВДВ в 2020 году пополнятся 18 новыми формированиями
Молоток в зале судебных заседаний
В Волгограде осудили преступную группу, вымогавшую деньги у военных
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис Владимира Зеленского ответил РИА Новости на запрос об интервью
Стенд Сбербанка
Говорить о завершении банковского кризиса пока рано, считает Сбербанк
Иконки социальной сети Instagram на экране смартфона
Эксперты зафиксировали новую волну мошенничества в Instagram
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поручил поздравить российских военных в Сирии с Новым годом
Сдача нормативов ГТО по плаванию
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
Фотовыставка Огни Москвы на Тверском бульваре
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния