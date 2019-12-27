Власти Москвы рассказали, чем столица привлекает россиян

"Российская столица отличается емким рынком труда, в городе широкий выбор вакансий с учетом различных профессиональных навыков и уровня квалификации. Немаловажным фактором является конкурентная зарплата, одна из самых высоких в стране. При этом в Москве низкий регистрируемый уровень безработицы - всего 0,4%. То есть столичный рынок труда обеспечивает работой не только москвичей, но и приезжих", — отметил Ефимов.

Отмечается, что наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда. Россияне также готовы поехать за работой в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.