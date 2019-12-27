Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности

Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.

Доктрина продовольственной безопасности — один из основных стратегических документов национальной безопасности страны, отметили в пресс-службе.

Она предполагает самостоятельное обеспечение страны основными видами сельскохозяйственной продукции для предупреждения возможных внутренних и внешних рисков.

Согласно доктрине, необходимо создать госрезерв сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай ЧС, в том числе непогоды и неурожая.

"Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным". Алексей Гордеев

Для реализации доктрины подготовлена дорожная карта, этот план мероприятий правительство должно утвердить в течение трех месяцев.

Предполагается, что урожайность основных сельхозкультур и плодородие сельскохозяйственных земель повысятся. В оборот должны вернуться неиспользуемые пахотные земли.

"Документ предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза", — отметили в пресс-службе.