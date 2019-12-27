МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Алексея Гордеева.
Отмечается, что документ на заседании Совета безопасности представил сам вице-премьер.
Доктрина продовольственной безопасности — один из основных стратегических документов национальной безопасности страны, отметили в пресс-службе.
Она предполагает самостоятельное обеспечение страны основными видами сельскохозяйственной продукции для предупреждения возможных внутренних и внешних рисков.
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Согласно доктрине, необходимо создать госрезерв сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай ЧС, в том числе непогоды и неурожая.
"Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным".
Для реализации доктрины подготовлена дорожная карта, этот план мероприятий правительство должно утвердить в течение трех месяцев.
Предполагается, что урожайность основных сельхозкультур и плодородие сельскохозяйственных земель повысятся. В оборот должны вернуться неиспользуемые пахотные земли.
"Документ предусматривает повышение контроля качества и безопасности пищевой продукции, ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза", — отметили в пресс-службе.
Доктрина также содержит показатели самообеспеченности страны по различным показателям. По овощам и бахчевым культурам пороговое значение установлено на уровне 90%, по фруктам и ягодам — 60%, по семенам — 75%.
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