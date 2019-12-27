ВДВ в 2020 году пополнятся 18 новыми формированиями

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в 2020 году 18 новыми формированиями, заявил на селекторном совещании в Минобороны командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В 2020 году предстоит решить ряд важнейших задач, основной из которых является дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в том числе формирование 18 воинских частей и подразделений", - сообщил Сердюков.
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По его словам, в 2019 году все мероприятия плана деятельности воздушно-десантных войск выполнены в полном объеме.