Минобороны запустит спутник "Меридиан-М" с Плесецка в январе 2020 года

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что космический пуск в январе с космодрома Плесецк станет для России первым в 2020 году.

"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - доложил Головко на селекторном совещании в Минобороны.