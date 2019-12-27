Минобороны запустит спутник "Меридиан-М" с Плесецка в январе 2020 года

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Минобороны России запустит очередной спутник "Меридиан-М" с космодрома Плесецк в январе 2020 года, заявил командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что космический пуск в январе с космодрома Плесецк станет для России первым в 2020 году.
"В этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса номер 3. Первый пуск с этого старта проведен 11 декабря текущего года. Успешно осуществлен запуск космического аппарата "Глонасс-М". Очередной запуск космического аппарата "Меридиан-М" запланирован в январе 2020 года", - доложил Головко на селекторном совещании в Минобороны.
По его словам, принятие стартового комплекса в эксплуатацию в 2020 году позволит проводить до 20 запусков космических аппаратов ракетами-носителями легкого и среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк.
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