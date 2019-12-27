Реакция на ходатайство по Sputnik Эстония ожидается в течение 30 дней

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Департамента полиции и погранохраны Эстонии по ходатайству о проверке оснований для применения санкций в отношении МИА "Россия сегодня" и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония, ожидается в течение 30 дней, сообщил РИА Новости юридический консультант агентства.
"После отправки ходатайства в Департамент полиции и погранохраны Эстонии в течение 30 дней должен прийти ответ с решением представителей ведомства, практика такая. После этого в течение 30 дней будет возможность подать жалобу в суд, если такая необходимость будет", - сказал юрист.
Собеседник агентства затруднился оценить перспективы решения. "Практики по подобным делам в Эстонии нет, это особенный, трудный случай. Есть список лиц, которые находятся под санкциями, но МИА "Россия сегодня" в нем отсутствует", - пояснил он.
Юрист уточнил, что в поданном ходатайстве указано, что "Россия сегодня" не находится под контролем лица, имя которого включено в санкционный список. "Какое решение примет государство (Эстония - ред.), мы сейчас не знаем. Посмотрим, как департамент объяснит свое решение. У нас до сегодняшнего дня были короткие письма. Анализа ситуации не было, но санкции уже применяются, ситуация несправедливая", - заключил адвокат.
МИА "Россия сегодня" в пятницу подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении агентства и о пересмотре решения, могущего повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония. В заявлении отмечается, что МИА "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев.
В эстонском законодательстве сказано, что санкции могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в станционном списке. Особенно подчеркнуто, что имущество и активы "Россия сегодня" находятся под контролем Российской Федерации, а не генерального директора МИА.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В офисе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявили РИА Новости в пятницу, что он продолжит следить за ситуацией вокруг Sputnik Эстония. Ранее он призывал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее также призвал канцлера права Эстонии Юлле Мадизе не допустить нарушения прав журналистов МИА "Россия сегодня".
25 декабря, 18:47Кирилл Вышинский запустил флэшмоб в поддержку Sputnik Эстония