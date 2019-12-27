Реакция на ходатайство по Sputnik Эстония ожидается в течение 30 дней

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Решение Департамента полиции и погранохраны Эстонии по ходатайству о проверке оснований для применения санкций в отношении Решение Департамента полиции и погранохраны Эстонии по ходатайству о проверке оснований для применения санкций в отношении МИА "Россия сегодня" и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония , ожидается в течение 30 дней, сообщил РИА Новости юридический консультант агентства.

"После отправки ходатайства в Департамент полиции и погранохраны Эстонии в течение 30 дней должен прийти ответ с решением представителей ведомства, практика такая. После этого в течение 30 дней будет возможность подать жалобу в суд, если такая необходимость будет", - сказал юрист.

Собеседник агентства затруднился оценить перспективы решения. "Практики по подобным делам в Эстонии нет, это особенный, трудный случай. Есть список лиц, которые находятся под санкциями, но МИА "Россия сегодня" в нем отсутствует", - пояснил он.

Юрист уточнил, что в поданном ходатайстве указано, что "Россия сегодня" не находится под контролем лица, имя которого включено в санкционный список. "Какое решение примет государство (Эстония - ред.), мы сейчас не знаем. Посмотрим, как департамент объяснит свое решение. У нас до сегодняшнего дня были короткие письма. Анализа ситуации не было, но санкции уже применяются, ситуация несправедливая", - заключил адвокат.

МИА "Россия сегодня" в пятницу подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении агентства и о пересмотре решения, могущего повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония. В заявлении отмечается, что МИА "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев

В эстонском законодательстве сказано, что санкции могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в станционном списке. Особенно подчеркнуто, что имущество и активы "Россия сегодня" находятся под контролем Российской Федерации, а не генерального директора МИА.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.