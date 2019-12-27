Глава самарской "Службы Крови" объяснил запрет геям быть донорами

САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Запрет гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови в . Запрет гомосексуалистам и проституткам на сдачу донорской крови в Самарской областной клинической станции переливания крови объясняется тем, что учреждение стоит на защите людей, которые нуждаются в безопасных компонентах крови, заявил РИА Новости в пятницу директор станции Сергей Кузнецов.

На сайте Самарской областной клинической станции переливания крови в подразделе "Противопоказания" раздела "Для донора" указано, что абсолютное ограничение от сдачи крови накладывается на "лиц, относящихся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)". Уточняется, что эти требования соответствуют приказу Минздрава РФ от 14 сентября 2001 года "Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов". Подобные ограничения вызвали критику в соцсетях, учитывая, что из самого приказа Минздрава с 2008 года это ограничение исключено.

"Это (указанные на сайте ограничения - ред.) связано с имеющимися правовыми нормативными документами, но слова будут немножко изменены, но суть их останется, потому что действующие нормативные документы стоят на защите тех людей, которым кровь переливается", - сказал собеседник агентства.

"Вы откройте еще один документ, называется постановление главного санитарного врача РФ "Профилактика ВИЧ-инфекции", откройте пункт 3.9, там будет все хорошо… там написано: "Основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются..." И далее все те же слова, только названы по-другому", - добавил он.

Согласно указанному постановлению главного санитарного врача РФ, основными уязвимыми ВИЧ-инфекцией группами населения являются "потребители инъекционных наркотиков (ПИН), коммерческие секс-работники (КСР), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)".

Кузнецов отметил, что текст ограничений для доноров на сайте службы крови региона будет изменен. "Назовем по-другому, смысл останется, назовем более литературно. Можете написать: служба крови стоит на защите наиболее уязвимых групп населения, которые нуждаются в безопасных компонентах крови", - заключил Кузнецов.

Депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР) в 2013 году заявлял, что в Госдуме готовят поправки в закон "О донорстве", согласно которым в группу риска будут включены люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а при сдаче крови обязательным станет вопрос, является ли человек гомосексуалистом. Однако руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД профессор Алексей Мазус заявлял РИА Новости, что качество проверки донорской крови и ее компонентов в России соответствует европейским стандартам, что позволяет делать переливание крови безопасным вне зависимости от сексуальной ориентации донора. Однако он подчеркнул, что любой, кто имеет повышенный риск заражения ВИЧ-СПИД, не должен быть донором.