В Москве проверят 26 объектов после звонков о минировании

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозами взрывов от неизвестных получили в пятницу 26 объектов с массовым пребыванием людей в Анонимные сообщения с угрозами взрывов от неизвестных получили в пятницу 26 объектов с массовым пребыванием людей в Москве , в том числе 17 школ и шесть районных судов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В общей сложности проверяют 26 объектов. В основном это школы - 17, шесть судов - Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура, административное здание на Волхонке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в пятницу также был "заминирован" жилой дом в районе Фили-Давыдково, из которого эвакуировали 602 человека.