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В Москве проверят 26 объектов после звонков о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят 26 объектов после звонков о минировании

15:55 27.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Анонимные сообщения с угрозами взрывов от неизвестных получили в пятницу 26 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе 17 школ и шесть районных судов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В общей сложности проверяют 26 объектов. В основном это школы - 17, шесть судов - Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура, административное здание на Волхонке", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в пятницу также был "заминирован" жилой дом в районе Фили-Давыдково, из которого эвакуировали 602 человека.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, школ и детских садов Москвы и Петербурга длится уже более трех недель. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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