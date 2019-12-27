В Совфеде оценили плюсы отмены "возрастного ценза"

"Мы за безопасность перевозки детей, но такая мера, как оценка безопасности автобусов по возрасту, является излишней. Главное, чтобы были соблюдены такие требования, как проведённый в срок техосмотр автобусов, установка проблесковых маячков, высокий уровень квалификации водителя, соблюдение им режима труда и отдыха и иные требования к организации детских перевозок", - сообщил сенатор.