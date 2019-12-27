В Совфеде оценили плюсы отмены "возрастного ценза"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предложение министерства экономического развития об отмене запрета на использование в России автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок положительно скажется на регулировании рынка автобусных перевозок групп детей, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин.
Правительство РФ может отменить запрет на использование в России автобусов старше 10 лет для организованных детских перевозок. Соответствующее постановление подготовило министерство экономического развития РФ. Речь идет об автобусах категории М3 массой более пяти тонн. Отмечается, что автобусы должны отвечать всем техническим требованиям: они должны быть оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Фомин поддержал инициативу Минэкономразвития и отметил, что "данная мера положительно скажется на регулировании рынка автобусных перевозок групп детей".
"Мы за безопасность перевозки детей, но такая мера, как оценка безопасности автобусов по возрасту, является излишней. Главное, чтобы были соблюдены такие требования, как проведённый в срок техосмотр автобусов, установка проблесковых маячков, высокий уровень квалификации водителя, соблюдение им режима труда и отдыха и иные требования к организации детских перевозок", - сообщил сенатор.
Законодатель напомнил, что вопрос об отмене "возрастного ценза" автобусов, предназначенных для перевозки детских групп, неоднократно поднимался представителями туристического бизнеса.
Он обратил внимание на то, что во многих регионах автобусов моложе 10 лет практически нет, поэтому "возрастной ценз" очень беспокоил туроператоров, занимающихся детским туризмом.
"Радикальное и быстрое обновление парка автобусов туркласса – одна из важнейших задач туристской отрасли. Но добиваться этого надо в первую очередь методами экономического стимулирования. В настоящее время правительством разрабатываются финансовые инструменты (льготные лизинг, льготное кредитование), которые позволят туроператорам обновить парк автобусов туристского класса", - заявил сенатор.
"Отмена "возрастного ценза" автобусов туристского класса будет хорошей новостью для туристической отрасли. При этом турбизнес обязан в полном объеме выполнять все установленные требования к детским перевозкам", - подытожил законодатель.
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