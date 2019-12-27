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В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
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РИА Новости

В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию

15:43 27.12.2019 (обновлено: 17:39 27.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСдача нормативов ГТО по плаванию
Сдача нормативов ГТО по плаванию
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

"По предварительным данным, при заплыве на дистанции 50 метров школьница, почувствовав себя плохо, стала терять сознание, после чего из воды ее достали спасатели и незамедлительно вызвали скорую помощь", — сказала она.

Спасти девочку не удалось, она умерла в больнице.
Для выяснения причин случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно известно, что девочка скончалась от острой сердечной недостаточности, добавила Врадий.
Следователь опрашивает очевидцев произошедшего и организаторов спортивного мероприятия.
Автомобиль скорой медицинской помощи
26 декабря, 08:57
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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