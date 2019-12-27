В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В подмосковном Воскресенске следователи выясняют обстоятельства смерти 17-летней школьницы, которая попала в больницу после сдачи нормативов ГТО по плаванию. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
"По предварительным данным, при заплыве на дистанции 50 метров школьница, почувствовав себя плохо, стала терять сознание, после чего из воды ее достали спасатели и незамедлительно вызвали скорую помощь", — сказала она.
Спасти девочку не удалось, она умерла в больнице.
Для выяснения причин случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно известно, что девочка скончалась от острой сердечной недостаточности, добавила Врадий.
Следователь опрашивает очевидцев произошедшего и организаторов спортивного мероприятия.
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