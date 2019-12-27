ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев сравнил с переворотом происшедшее ночью в черногорском парламенте, который уже под утро принял спорный закон о церквях, и провел параллель с "украинским сценарием" по атаке властей на каноническую Церковь.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. Из-за потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного "Демократического фронта", трое из них остаются под стражей. После этого оставшиеся депутаты приняли законопроект "единогласно".

При этом митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста "жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами".

"С идеологической, с политической точки зрения это очень близко к украинскому сценарию, а по методу - такого физического отстранения от принятия этих решений оппозиции - все это вообще похоже на какой-то переворот. Очень странно, что это (осуществляет - ред.) та небольшая балканская страна, которая заявляет о своей приверженности европейской демократии и заявила о своем пути в Европейский союз, где все страны руководствуются демократическим принципом", - сказал Алексеев РИА Новости.

Он добавил, что "добрые дела ведь не делаются ночью", а "делаются при свете дня, чтобы все люди видели". "А если в парламенте собираются ночью и принимают закон, значит, люди не хотят, чтобы это было принято гласно и ко всеобщему согласию… Самое главное, что эта атака идет на каноническую Сербскую православную церковь, и здесь этот сценарий очень сильно напоминает украинский", - отметил эксперт.

Он выразил сожаление, что политическое руководство Черногории не прислушалось к голосу канонической Церкви.