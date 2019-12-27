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Религия и мировоззрение
2019-12-27T15:43+0300
https://ria.ru/20191227/1562947835.html
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156274/31/1562743129_0:67:1080:675_1036x0_80_0_0_1179cffed09fece587bdb96d22742dc1.jpg
РИА Новости

ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом

15:43 27.12.2019
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© Фото : Информативна служба Српске Православне ЦрквеАкция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
© Фото : Информативна служба Српске Православне Цркве
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев сравнил с переворотом происшедшее ночью в черногорском парламенте, который уже под утро принял спорный закон о церквях, и провел параллель с "украинским сценарием" по атаке властей на каноническую Церковь.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. Из-за потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного "Демократического фронта", трое из них остаются под стражей. После этого оставшиеся депутаты приняли законопроект "единогласно".
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Вчера, 14:27Религия и мировоззрение
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При этом митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста "жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами".
"С идеологической, с политической точки зрения это очень близко к украинскому сценарию, а по методу - такого физического отстранения от принятия этих решений оппозиции - все это вообще похоже на какой-то переворот. Очень странно, что это (осуществляет - ред.) та небольшая балканская страна, которая заявляет о своей приверженности европейской демократии и заявила о своем пути в Европейский союз, где все страны руководствуются демократическим принципом", - сказал Алексеев РИА Новости.
Верующие во время протестного шествия в центре Подгорицы во время обсуждения спорного закона о вероисповедании
Вчера, 09:30Сказано в эфире
Мнение о церковном законе в Черногории: набивают "собственные шишки" Оппозиция Черногории недовольна законом о церквах. Государству лучше вообще не вмешиваться в церковные дела, уверен политический аналитик Павел Шипилин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что "добрые дела ведь не делаются ночью", а "делаются при свете дня, чтобы все люди видели". "А если в парламенте собираются ночью и принимают закон, значит, люди не хотят, чтобы это было принято гласно и ко всеобщему согласию… Самое главное, что эта атака идет на каноническую Сербскую православную церковь, и здесь этот сценарий очень сильно напоминает украинский", - отметил эксперт.
Он выразил сожаление, что политическое руководство Черногории не прислушалось к голосу канонической Церкви.
"Мы знаем, что священноначалие Сербской церкви и лично святейший патриарх Сербский Ириней не раз высказывались против подобных шагов Подгорицы, в том числе также и другие автокефальные Церкви, - но, как видим, позитивной реакции от политического руководства Черногории не последовало, и это очень жаль", - заключил собеседник агентства.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Вчера, 12:56Религия и мировоззрение
Закон о церквях не принесет пользы Черногории, заявили в РПЦ
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Религия и мировоззрениеМеждународный фонд единства православных народовВалерий АлексеевНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияПодгорица (город)религияВ мире
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