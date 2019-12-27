Реформы Путина: другая страна 20 лет спустя

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тридцать первого декабря 1999 года в связи с досрочным уходом тогдашнего главы государства Бориса Ельцина в отставку Тридцать первого декабря 1999 года в связи с досрочным уходом тогдашнего главы государства Бориса Ельцина в отставку Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Спустя 20 лет можно констатировать, считают опрошенные РИА Новости парламентарии и политологи, что страна с ним стала качественно другой как для россиян, так и для внешнего мира: удалось преодолеть центробежные тенденции, отстранить олигархов от власти, восстановить экономику и сделать армию такой, что воевать с ней "сумасшедших нет".

Проект РИА Новости, посвященный 20-летию Владимира Путина во главе страны, включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

ДВЕ РАЗНЫЕ СТРАНЫ

Как говорит старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, если сравнить положение России сейчас и ее состояние перед тем, как Владимир Путин занял ведущие позиции в системе власти, то можно увидеть две разные страны. "В начале правления Путина это была слабая, неуверенная в себе, бедная, дезориентированная страна. Страна, раздираемая все более серьезными внутренними противоречиями, с низким уровнем благосостояния граждан, с огромной бедностью, с увеличивающейся социальной несправедливостью. Страна, на будущем которой основные мировые игроки - одни молчаливо, другие говоря об этом публично - поставили крест. Сейчас все изменилось качественным образом", - заявил он.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Николая Панкова, одним из главных итогов прошедших 20 лет является заслуга Путина в сохранении целостности России. "90-е годы, мы все помним – война внутри России, в Чеченской республике. Он смог ее остановить, смог прекратить", - напомнил депутат.

С ним согласен и лидер фракции ЛЛПР в Госдуме Владимир Жириновский. "Решительные действия президента по наведению порядка на Кавказе вызвали положительные эмоции. В конечном счете, там теперь относительное спокойствие, и в целом борьба с террором стала давать более ощутимые результаты", - отметил он.

Одним из главных достижений Путина за 20 лет является восстановление единого политического, правового и экономического пространства страны, убеждён научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. "Был задан общий тренд на усиление влияния федерального центра на региональные власти и в целом на ситуацию в регионах. И этот тренд выдерживается. Это очень важная вещь - приведение законодательства регионов в соответствие с Конституцией России и с федеральным законодательством", - заявил политолог.

Жириновский тоже ставит в заслугу Путину усиление территориальной целостности и стабильности страны. "Он стал делать то, что мы предлагали уже давно. Например, он начал укрупнение субъектов за счет объединения соседних. Было 89 субъектов, 6 вошли в состав соседних – стало 83. Уже потом добавились Крым и Севастополь", - вспоминает он.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов называет одним из важнейших завоеваний последних двух десятилетий именно политическую стабильность в России. "У нас достигла определенного понимания ситуация с распределением функций и полномочий между центром и регионами, между регионами и местным самоуправлением, и в результате всего этого наша политическая система осталась стабильной. Без стабильной политической системы ни одно государство не может устойчиво развиваться. Рывками - может быть, да, но устойчиво - нет. И вот это тоже одно из важнейших завоеваний Путина", - заявил сенатор.

"Именно комплексный подход - изменения в экономике, социальной жизни, внутренней политике - обеспечил успехи путинского двадцатилетия", - считает лидер фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов.

КОНЕЦ СЕМИБАНКИРЩИНЫ

Удаление олигархов от участия в управлении страной многие парламентарии и политологи называют в числе важнейших удавшихся Путину преобразований в жизни России.

"Это сложно назвать реформой, но то, что удалось приструнить так называемых олигархов, то, что людей, соединяющих в своих руках политическую и экономическую власть, в общем-то, больше нет - это тоже достижение Путина. Возможно, это вообще главный результат первых двух сроков его президентства", - полагает Сергей Беспалов. Он отметил, что президенту за прошедшие годы удалось навести порядок в деятельности президентской администрации, правительства, ликвидировать теневые каналы влияния крупнейших бизнесменов и бывших олигархов на принятие управленческих решений в исполнительной власти, а затем и в законодательной.

Владимир Жириновский также подчёркивает, что при Путине сразу стали отодвигаться от власти многие олигархи. "При этом мы почувствовали, что он не станет возвращаться к советской модели, однако будет корректировать то, что ему досталось ему от Ельцина", - сказал он.

То, что в России не стало олигархов, среди достижений президента выделяет и Андрей Климов. "У нас ликвидирована, ушла в прошлое, слава Богу, семибанкирщина и попытка командовать со стороны разного рода олигархических кланов. У нас и олигархов-то, по существу, уже не стало. Это тоже очень важное достижение во внутриполитической жизни нашей страны", - говорит парламентарий.

А председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подчёркивает, что в результате таких действий удалось создать и серьезный задел по национализации элит. "Деньги, в большой степени, стали храниться в стране и работать на страну", - отмечает сенатор.

КРЕПКИЙ РУБЛЬ, НУЛЕВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Собеседники РИА Новости единодушно отмечают, что что за прошедшие два десятилетия Путину удалось стабилизировать финансово-экономическую систему в России, проведя необходимые для этого реформы.

Валерий Рязанский в числе прочих выделяет создание "мощного" банковского фундамента. По его словам, до избрания в Госдуму в 1999 году он руководил крупным предприятием и на себе почувствовал нестабильность финансовой системы. "Нужно было закупать продукцию, а ни одной платежной операции невозможно было провести. Это была катастрофа", - отметил сенатор. Еще одним достижением Рязанский назвал обуздание инфляции, которая "просто косила все заработанные экономикой, хозяйствующими субъектами средства".

С ним согласен Сергей Беспалов, говоря об удавшихся президенту мероприятиях по финансовой стабилизации в стране. "Используя и достижения предшественников, и благоприятную экономическую конъюнктуру, Путин и его правительство обеспечили финансовую стабилизацию, радикальное снижение уровня инфляции. Был также досрочно выплачен государственный долг России. Национальная валюта достаточно стабильна", - подчёркивает он.

О крепком рубле как об одном из успехов Путина говорит и Андрей Климов. "Рубль для многих стран стал реальной международной валютой. У нас сегодня нет галопирующей инфляции, у нас сегодня рубль, несмотря на разного рода атаки, в том числе санкционные, остаётся в том коридоре, который у нас заложен в базу нашего бюджета и в основные параметры развития нашей страны", - заявил сенатор.

В сфере экономических преобразований прошедших 20 лет выделяется также налоговая реформа, в том числе введение плоской шкалы подоходного налога, добавляет Сергей Беспалов. С точки зрения эффективности это, безусловно, способствовало выведению доходов значительной части наших состоятельных сограждан из тени, напомнил политолог. Уровень собираемости налогов постоянно растёт при том, что сами налоги, за небольшим исключением, не повышаются, подчеркнул он.

По мнению Валерия Рязанского, создание "понятной, внятной" налоговой системы показало свою эффективность. "Понятно, что требуется ее совершенствование, повышение платежной дисциплины. Но она четко работает", - убежден сенатор.

Сергей Миронов, в свою очередь, отмечает в числе важнейших экономических преобразований реформирование естественных монополий, приоритетное развитие сельского хозяйства и реализацию крупномасштабных инфраструктурных проектов - таких, как Крымский мост или автодорога Москва–Санкт-Петербург. Все это в комплексе, сказал он, и послужило развитию экономического потенциала страны.

СУМАСШЕДШИХ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ НЕТ

Одним из ключевых и наиболее заметных направлений реформ, проведённых Путиным, стал комплекс преобразований в вооруженных силах РФ и военно-промышленном комплексе страны, отмечают парламентарии и политологи.

"Мы помним, насколько были обессилены вооруженные силы страны в конце 90-х годов. Однако президент смог за столь короткое время - а 20 лет в становлении государства это очень короткое время - усилить армию, вернуть целостность наших границ", - напоминает Николай Панков.

Путин сумел обеспечить России мировое лидерство во многих сферах стратегических и не только стратегических вооружений, соглашается Сергей Беспалов. Он отмечает, что в результате расширения госсектора экономики и создания госкорпораций удалось оздоровить ситуацию на многих стратегически важных предприятиях, которые пришли в полностью кризисное состояние в 90-х годах. "Прежде всего это касается оборонно-промышленного комплекса. Надо понимать, что без государственного влияния на стратегические предприятия не удалось бы осуществить масштабное перевооружение армии, которое, собственно, и позволило наряду с организационными преобразованиями вывести наши вооруженные силы на совсем другой уровень за последние 10 лет", - заявил политолог.

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчёркивает, что в оборонной сфере за прошедшие 20 лет было сделано главное: армия на 70 процентов перевооружена современным оружием, а в отношении оставшейся части вооружений проведена глубокая модернизация. "И, имея немногочисленную, компактную и качественно вооружённую армию, мы смогли обеспечить суверенитет, безопасность и неприкосновенность России. Нынешнее состояние, в котором находится наша страна как в военно-техническом, так и экономическом плане, гарантирует, что никакой военной угрозы для неё нет: сумасшедших, которые начали бы с ней боевые действия, не находится", - констатировал сенатор.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

В числе проведённых за последние два десятилетия преобразований нельзя не выделить реформы в социальной сфере, убеждён Андрей Климов. "Россия действительно стала социальным государством, и эти упования на невидимую руку рынка, которая якобы все разрулит - они в конце 90-х годов, слава Богу, закончились. И теперь, если сравнить положение дел в социальной сфере, то можно увидеть, какой был достигнут значительный, очень динамичный рост, учитывая ту базу, с которой мы стартовали. Удалось переформатировать нашу социальную политику, сделать её реальной и настроенной на основную часть наших сограждан", - заявил сенатор. Отсутствие массовой безработицы, серьёзные подвижки по линии обеспечения населения жильём за счёт найденной формулы ипотечного строительства и распределения жилья среди определенных социальных групп населения - все это говорит само за себя, считает Климов.

Сергей Беспалов согласен с тем, что, подводя итоги прошедших 20 лет, нельзя не отметить усиление мер социальной поддержки, повышение уровня пенсий, зарплат в бюджетной сфере, в целом социальной защищенности россиян.

"В нулевых годах десятки миллионов россиян были буквально вытащены из нищеты. Многие экономисты критиковали Путина за то, что у нас темпы роста зарплат в бюджетной сфере и пенсий существенно превышали темпы экономического роста, темпы роста производительности труда. С точки зрения экономической теории это действительно непорядок, но, учитывая, в каком бедственном положении находилось большинство населения страны к началу государственной деятельности Путина, это было в высшей степени оправданно. Уровень жизни был действительно повышен, многие перестали быть реально нищими, в нулевых годах реально вырос российский средний класс - это безусловное достижение Путина", - заявил политолог.

При Путине государство развернулось в социальной политике к нуждам семьи, подчёркивает Сергей Миронов. "Например, был введен материнский капитал с 2007 года", - напоминает он.

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ СОЦИАЛКА

Вместе с тем, Беспалов считает, что именно в социальной сфере результаты инициированных Путиным реформ можно считать наиболее противоречивыми. В частности, по мнению политолога, в том, что касается пенсионной реформы, "было и остается очень много непоследовательности".

О том, что решение по пенсионной реформе далось тяжело и президенту, и правительству, хотя было абсолютно необходимо, говорил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, решение это было "очень сложное, в чем-то нервное, связанное с тяжелыми ожиданиями". Но не принимать его было нельзя, иначе экономика не развивалась бы, а финансовая система задохнулась бы, отмечал премьер.

Среди других проблемных мест Сергей Беспалов указывает и на сходности с организационными реформами в здравоохранении. "При наличии безусловных достижений, которые связаны с повышением финансирования в ключевых направлениях здравоохранения, организационные преобразования привели к дефициту врачей ряда специальностей, особенно в первичном звене, при одновременном резком росте управленческого аппарата в системе страховой медицины", - говорит политолог.

Валерий Рязанский также указывает на то, что самим президентом не так давно был вновь поднят вопрос о необходимости повышения качества первичного звена. Также, по его словам, хотя система лекарственного обеспечения работает слаженно, все же остаются "моменты" по отдельным высокотехнологичным препаратам.

У РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ БУДУЩЕЕ

Нерешенных вопросов остаётся ещё очень много, но ключевые проблемы, связанные с сохранением страны, экономики и созданием базового доверия общества к политическому лидеру уже решены, подытоживает Алексей Зудин.