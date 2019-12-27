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В Нижнем Новгороде отреставрировали памятник летчику Валерию Чкалову
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде отреставрировали памятник летчику Валерию Чкалову

15:38 27.12.2019
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© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в фотобанкВалерий Павлович Чкалов
Валерий Павлович Чкалов
© РИА Новости / Иван Шагин
Перейти в фотобанк
Валерий Павлович Чкалов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову на главной площади Нижнего Новгорода открыли после реставрации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - памятник уроженцу Нижегородской области Чкалову - была установлена на Волжском откосе возле Георгиевской башни кремля в 1940 году. В начале декабря 2019 года памятник закрыли строительными лесами и начали реставрационные работы.
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"Большая работа была связана с расчисткой букв на пьедестале памятника Чкалову. Они были покрыты большим слоем патины, которая сделала их практически черными, и многие думали, что черные буквы здесь были исторически. Золотые буквы обрели свой изначальный облик, восстановлены утраченные звезды и пунктир, который отображает маршрут перелета Чкалова. Нам важно было показать подлинный облик памятника – разницу материалов, блеска, фактуры, текстуры", - пояснил главный архитектор ООО "Асгард" Александр Шумилкин. Организация осуществляла авторский надзор за проведением реставрационных работ.
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, также завершена реставрация еще двух памятников, расположенных в центре Нижнего Новгорода, - бюста советского математика и физика-теоретика Николая Боголюбова и памятника литературному критику Николаю Добролюбову. "Памятники были очищены от патины, окислов, биологических повреждений. Пьедесталы расчищены от различных наслоений, выщербленные части докомпонованы аналогичным материалом. Отдельная работа состояла в том, чтобы исключить попадание воды в стыки между плитами", - отмечается в сообщении.
Летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов родился в 1904 году в селе Василево (ныне - город Чкаловск Нижегородской области). В 1937 году на самолете АНТ-25 экипаж под командованием Чкалова совершил беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - Ванкувер (штат Вашингтон, США) протяженностью 8504 километра (продолжительность полета – 63 часа 16 минут). В 1938 году Чкалов разбился в ходе испытательного полета.
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Валерий ЧкаловНижний НовгородОбщество
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