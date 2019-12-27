В Нижнем Новгороде отреставрировали памятник летчику Валерию Чкалову

Одна из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода - памятник уроженцу Нижегородской области Чкалову - была установлена на Волжском откосе возле Георгиевской башни кремля в 1940 году. В начале декабря 2019 года памятник закрыли строительными лесами и начали реставрационные работы.

"Большая работа была связана с расчисткой букв на пьедестале памятника Чкалову. Они были покрыты большим слоем патины, которая сделала их практически черными, и многие думали, что черные буквы здесь были исторически. Золотые буквы обрели свой изначальный облик, восстановлены утраченные звезды и пунктир, который отображает маршрут перелета Чкалова. Нам важно было показать подлинный облик памятника – разницу материалов, блеска, фактуры, текстуры", - пояснил главный архитектор ООО "Асгард" Александр Шумилкин. Организация осуществляла авторский надзор за проведением реставрационных работ.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, также завершена реставрация еще двух памятников, расположенных в центре Нижнего Новгорода, - бюста советского математика и физика-теоретика Николая Боголюбова и памятника литературному критику Николаю Добролюбову. "Памятники были очищены от патины, окислов, биологических повреждений. Пьедесталы расчищены от различных наслоений, выщербленные части докомпонованы аналогичным материалом. Отдельная работа состояла в том, чтобы исключить попадание воды в стыки между плитами", - отмечается в сообщении.