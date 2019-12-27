Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-27T19:46+0300
https://ria.ru/20191227/1562946973.html
Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156142/41/1561424179_0:103:2048:1255_1036x0_80_0_0_20ff7aa312cef089b3ebd2ce27a58c6f.jpg
РИА Новости

Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка

19:46 27.12.2019
818
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНа площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере пяти с половиной миллионов долларов, сообщает Travel and Leisure.
Как пишет издание, после ноябрьского наводнения собор был закрыт на неделю на реконструкцию. Ущерб оценивается в размере пяти с половиной миллионов долларов.
Смотритель собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин отметил, что сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы. В то же время, внутри их намного больше, чем снаружи.
Около 24 часов собор находился под водой. Впервые в истории она попадала внутрь через окна. Когда церковь строилась, ее специально разместили в самом безопасной части Венеции. Но время показало, что в этом городе нигде нельзя защититься от наводнений.
Для здания опасна не сама морская вода, а соль, которая в ней содержится. Она разъедает мозаику и кирпичное основание.
Тысячи венецианцев протестуют против круизных лайнеров, прибывающих в Венецию. По их словам, они провоцируют и усиливают наводнения в городе.
Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала
1 декабря, 08:00Туризм
Самые красивые места России
510514
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталияВенеция
Рекомендуем
Партизанское водохранилище в Крыму
Глава Крыма призвал не рассчитывать на подачу воды с Украины
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ
Горнолыжный курорт Краньска Гора, Словения
В Словении российского туриста подозревали в провозе взрывчатки
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
В РПЦ разъяснили решение Синода по Александрии
Логотип энергетической компании Газпром
"Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Автомобиль скорой помощи в США
При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
Сергей Зверев на Красной площади выступил против строительства заводов на Байкале. 4 марта 2019
Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ из-за штрафа за пикет у стен Кремля
Елена Батурина
Елену Батурину объявили в розыск
Фотопутешествие с РИА Новости: Коттбус
В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратовской области в ДТП с грузовиком погибли три человека
Новогоднее оформление Москвы
Центр Москвы стал пешеходным до 6 января
Кибербезопасность
Киберэксперты предрекли миру новую "холодную войну" в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния