Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере пяти с половиной миллионов долларов, сообщает Travel and Leisure.
Как пишет издание, после ноябрьского наводнения собор был закрыт на неделю на реконструкцию. Ущерб оценивается в размере пяти с половиной миллионов долларов.
Смотритель собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин отметил, что сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы. В то же время, внутри их намного больше, чем снаружи.
Около 24 часов собор находился под водой. Впервые в истории она попадала внутрь через окна. Когда церковь строилась, ее специально разместили в самом безопасной части Венеции. Но время показало, что в этом городе нигде нельзя защититься от наводнений.
Для здания опасна не сама морская вода, а соль, которая в ней содержится. Она разъедает мозаику и кирпичное основание.
Тысячи венецианцев протестуют против круизных лайнеров, прибывающих в Венецию. По их словам, они провоцируют и усиливают наводнения в городе.
1 декабря, 08:00ТуризмСамые красивые места России