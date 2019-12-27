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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-27T15:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562946901.html
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156284/37/1562843776_0:0:2430:1368_1036x0_80_0_0_4bb6303870257a9b4219241ff9b447b6.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

15:25 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер СФ Валентина Матвиенко, спикер ГД Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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"В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране", - сказал Песков.
"Президент также отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников", - сообщил он.
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