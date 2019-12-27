Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

"В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране", - сказал Песков.