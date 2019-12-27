Ростехнадзор продлил срок эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Билибинская АЭС получила лицензию Билибинская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока №2, сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

"25 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицензию на продленную эксплуатацию энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года. Таким образом, еще дополнительно на шесть лет обеспечено дальнейшее надежное энергоснабжение региона его электроэнергией", - говорится в сообщении.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей.

Ранее в декабре на Чукотке дала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". Она должна заменить, в том числе, выбывающие со временем энергоблоки Билибинской АЭС. Новая схема энергоснабжения Чукотки полноценно должна заработать к 2023 году.