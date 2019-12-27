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Ядерные технологии
2019-12-27T15:21+0300
https://ria.ru/20191227/1562946648.html
Ростехнадзор продлил срок эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС
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РИА Новости

Ростехнадзор продлил срок эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС

15:21 27.12.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПульт управления АЭС
Пульт управления АЭС
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Пульт управления АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Билибинская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока №2, сообщила в пятницу пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
"25 декабря 2019 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Билибинской АЭС лицензию на продленную эксплуатацию энергоблока № 2 до 31 декабря 2025 года. Таким образом, еще дополнительно на шесть лет обеспечено дальнейшее надежное энергоснабжение региона его электроэнергией", - говорится в сообщении.
Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей.
Ранее в декабре на Чукотке дала первый ток первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". Она должна заменить, в том числе, выбывающие со временем энергоблоки Билибинской АЭС. Новая схема энергоснабжения Чукотки полноценно должна заработать к 2023 году.
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Билибинская АЭС — уникальное сооружение в центре Чукотки вблизи города Билибино, обеспечивающее жизнедеятельность горнорудных и золотодобывающих предприятий Чукотки. Работает в изолированной энергосистеме в режиме регулирования нагрузки. Билибинская АЭС производит 80% электроэнергии, вырабатываемой в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. В составе Билибинской АЭС сейчас эксплуатируются три энергоблока установленной электрической мощностью 12 МВт каждый с канальными водографитовыми реакторами ЭГП-6.
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Ядерные технологииБилибинская АЭСРостехнадзорРоссия
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