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Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера
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РИА Новости

Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера

15:17 27.12.2019 (обновлено: 15:22 27.12.2019)
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© Фото : пресс-служба Администрации ОбнинскаСемья Папановых получила подарок от имени Президента РФ - щенка золотистого ретривера
Семья Папановых получила подарок от имени Президента РФ - щенка золотистого ретривера
© Фото : пресс-служба Администрации Обнинска
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой подарок от президента России Владимира Путина – щенка золотистого ретривера, который необходим девочке для терапии, сообщило правительство региона.
Семья Папановых многодетная. Андрей Сергеевич и Олеся Александровна воспитывают четверых детей. Старшая дочь Екатерина находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Надежда". От имени Кати к президенту России обратился ее отец, он написал письмо в электронную приемную. Мужчина просил золотистого ретривера или лабрадора.
"Двенадцатилетней девочке общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии", - информируют власти.
Отмечается, что в семье Папановых очень теплая атмосфера любви и заботы друг о друге.
"Родители грамотно подходят к вопросу воспитания детей, заботливо относятся к своему особенному ребенку. Благодаря участию взрослых создана хорошая обстановка для развития детей. Подарок от российского президента к Новому году порадовал всю семью", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинОбнинскРоссияЯрославльОбщество
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