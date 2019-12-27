Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней жительнице Власти Калужской области торжественно вручили 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой подарок от президента России Владимира Путина – щенка золотистого ретривера, который необходим девочке для терапии, сообщило правительство региона.

Семья Папановых многодетная. Андрей Сергеевич и Олеся Александровна воспитывают четверых детей. Старшая дочь Екатерина находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Надежда". От имени Кати к президенту России обратился ее отец, он написал письмо в электронную приемную. Мужчина просил золотистого ретривера или лабрадора.

"Двенадцатилетней девочке общение с животным поможет в рекомендованной специалистами терапии", - информируют власти.

Отмечается, что в семье Папановых очень теплая атмосфера любви и заботы друг о друге.