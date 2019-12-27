В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В немецком городе Бонн пассажиры сами остановили трамвай, машинист которого потерял сознание, В немецком городе Бонн пассажиры сами остановили трамвай, машинист которого потерял сознание, сообщает General Anzeiger.

Трамвай ехал по маршруту поздним вечером. Примерно в час ночи пассажиры заподозрили неладное: транспорт перестал останавливаться на остановках. Попробовали связаться с машинистом, но никто не ответил. Кто-то нажал на экстренный тормоз, но это не сработало.

После тщетных попыток достучаться до машиниста двое предприимчивых граждан выбили окно в его кабину. Внутри они увидели водителя без сознания.

Остальные пассажиры связались с транспортной компанией, которой принадлежит трамвай. По телефону им объяснили, как правильно остановить состав.