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Туризм
2019-12-27T23:04+0300
https://ria.ru/20191227/1562946341.html
В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя
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РИА Новости

В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя

23:04 27.12.2019
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваФотопутешествие с РИА Новости: Коттбус
Фотопутешествие с РИА Новости: Коттбус
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В немецком городе Бонн пассажиры сами остановили трамвай, машинист которого потерял сознание, сообщает General Anzeiger.
Трамвай ехал по маршруту поздним вечером. Примерно в час ночи пассажиры заподозрили неладное: транспорт перестал останавливаться на остановках. Попробовали связаться с машинистом, но никто не ответил. Кто-то нажал на экстренный тормоз, но это не сработало.
После тщетных попыток достучаться до машиниста двое предприимчивых граждан выбили окно в его кабину. Внутри они увидели водителя без сознания.
Остальные пассажиры связались с транспортной компанией, которой принадлежит трамвай. По телефону им объяснили, как правильно остановить состав.
Серьезно никто не пострадал, а о причинах плохого самочувствия машиниста не сообщается. Мэр Бонна Ашок Фридхаран назвал пассажиров героями.
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