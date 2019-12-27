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ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян
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РИА Новости

ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

15:07 27.12.2019 (обновлено: 23:44 27.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловМария Хачатурян
Мария Хачатурян
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мария Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Накануне защита сообщила, что следствие решило не просить суд о продлении сестрам меры пресечения, истекающей в конце декабря.

"Браслет сняли с Марии. С Крестины и Ангелины планируют снимать браслет завтра, то есть по истечении меры пресечения, они числятся за областной ФСИН", — сказал Липцер.

Он добавил, что девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, а также с журналистами и другими участниками процесса.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
3 декабря, 09:17
СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян
Кроме того, адвокат подтвердил, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян из-за серьезных нарушений, о сути которых, правда, пока не известно. Следственный комитет не согласился с этим решением и обжаловал его у Юрия Чайки.
"Сейчас мы ждем решения генерального прокурора по жалобе следствия. Если он оставит в силе постановление нижестоящего прокурора, <…> самое главное будет — это причины для возврата. Если речь будет идти о некоторых технических моментах, там вряд ли будут какие-то существенные изменения", — пояснил собеседник агентства.
Если же возврат оформлен из-за несогласия с квалификацией действий сестер Хачатурян, то речь будет идти о том, чтобы изменить квалификацию или прекратить уголовное дело, добавил он.
Михаил Хачатурян
18 октября, 13:57
Появилось новое видео Михаила Хачатуряна и его дочерей

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранами шеи и груди.
По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Сами девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.
При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября, 16:15
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Сперва девушки находились в следственном изоляторе, но затем Басманный суд освободил их, избрав всем троим недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Защита настаивает на том, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, и надеется, что дело закроют.
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Мария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаМоскваРоссияПроисшествия
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