ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестер Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян , рассказал РИА Новости адвокат Алексей Липцер.

Накануне защита сообщила, что следствие решило не просить суд о продлении сестрам меры пресечения, истекающей в конце декабря.

"Браслет сняли с Марии. С Крестины и Ангелины планируют снимать браслет завтра, то есть по истечении меры пресечения, они числятся за областной ФСИН", — сказал Липцер.

Он добавил, что девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, а также с журналистами и другими участниками процесса.

Кроме того, адвокат подтвердил, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян из-за серьезных нарушений, о сути которых, правда, пока не известно. Следственный комитет не согласился с этим решением и обжаловал его у Юрия Чайки.

"Сейчас мы ждем решения генерального прокурора по жалобе следствия. Если он оставит в силе постановление нижестоящего прокурора, <…> самое главное будет — это причины для возврата. Если речь будет идти о некоторых технических моментах, там вряд ли будут какие-то существенные изменения", — пояснил собеседник агентства.

Если же возврат оформлен из-за несогласия с квалификацией действий сестер Хачатурян, то речь будет идти о том, чтобы изменить квалификацию или прекратить уголовное дело, добавил он.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранами шеи и груди.

По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Сами девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.

При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.

Сперва девушки находились в следственном изоляторе, но затем Басманный суд освободил их, избрав всем троим недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.