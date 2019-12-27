Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T15:03+0300
https://ria.ru/20191227/1562945495.html
В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью
https://cdn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:33:2481:1428_1036x0_80_0_0_21b3e86366ec87fe635a20c9752285ad.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью

15:01 27.12.2019 (обновлено: 15:03 27.12.2019)
1511
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал глупой ситуацию, связанную с уплатой Украине первого штрафа за полеты над Крымом, и призвал Казахстан не идти на поводу пиратской политики киевских властей.
Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщается, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Вчера, 13:12
В Крыму назвали штрафы Киева за полеты на полуостров абсурдом
"Это большая глупость со стороны казахстанской авиакомпании, но если у них есть лишние деньги, значит казахи очень хорошо живут", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинские власти привыкли зарабатывать на пиратстве, поэтому прискорбно, что казахстанская авиакомпания пошла у них на поводу.
"Крым – это российская территория, поэтому непонятно, на каком основании Украина требует средства с других суверенных государств. Это наглость и хамство. Относительно штрафов в отношении наших авиакомпаний, то никто никому платить не обязан. Это еще украинские власти обязаны будут выплатить компенсации за разрушенную транспортную инфраструктуру полуострова", - сказал Шеремет.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Вчера, 13:51
В Совфеде заявили, что Россия не будет платить штрафы за полеты в Крым
5450001
Обсудить 1
Михаил ШереметВооруженные силы УкраиныГосдума РФКрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Семья Папановых получила подарок от имени Президента РФ - щенка золотистого ретривера
Школьница из Обнинска получила в подарок от Путина щенка ретривера
Дмитрий Федоров
В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал заявление мэра Херсона
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал штрафы за полеты над Крымом бредом
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков ответил на заявление мэра Херсона об исконно русских землях
Сдача нормативов ГТО по плаванию
В Подмосковье школьница умерла при сдаче норматива ГТО по плаванию
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Женщина на улице Новосибирска
Травматолог рассказал, как избежать переломов зимой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния