В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал глупой ситуацию, связанную с уплатой Украине первого штрафа за полеты над Крымом, и призвал Казахстан не идти на поводу пиратской политики киевских властей.
Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщается, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов.
"Это большая глупость со стороны казахстанской авиакомпании, но если у них есть лишние деньги, значит казахи очень хорошо живут", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинские власти привыкли зарабатывать на пиратстве, поэтому прискорбно, что казахстанская авиакомпания пошла у них на поводу.
"Крым – это российская территория, поэтому непонятно, на каком основании Украина требует средства с других суверенных государств. Это наглость и хамство. Относительно штрафов в отношении наших авиакомпаний, то никто никому платить не обязан. Это еще украинские власти обязаны будут выплатить компенсации за разрушенную транспортную инфраструктуру полуострова", - сказал Шеремет.