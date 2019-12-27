В Госдуме назвали уплату штрафа за полеты над Крымом глупостью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал глупой ситуацию, связанную с уплатой Украине первого штрафа за полеты над Крымом , и призвал Казахстан не идти на поводу пиратской политики киевских властей.

Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, начислены штрафы на сумму около 560 миллионов долларов. При этом сообщается, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов.

"Это большая глупость со стороны казахстанской авиакомпании, но если у них есть лишние деньги, значит казахи очень хорошо живут", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, украинские власти привыкли зарабатывать на пиратстве, поэтому прискорбно, что казахстанская авиакомпания пошла у них на поводу.