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В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты
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РИА Новости

В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты

15:01 27.12.2019 (обновлено: 15:16 27.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкШахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы. Архивное фото
КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Четверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"Вчера семь шахтеров остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре горняка. Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь... Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что на шахте постоянно находятся спасатели, для горняков организовано питание и медосмотр.
По его словам, шахта "Краснолиманская" не работает три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так как покупает его в России.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Акция протеста шахтеров во Львове
14 ноября, 12:17
На Украине шахтерам начали выплачивать долги по зарплатам
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Михаил ВолынецЦентрэнергоДонецкая областьУкраинаВ мире
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