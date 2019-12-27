В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты

Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы. Архивное фото

Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости. Четверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Четверо шахтеров в Донецкой области Украины остались под землей и отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по заработной плате, сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец

"Вчера семь шахтеров остались в шахте после первой смены. Сейчас под землей находятся четыре горняка. Шахтеры не получили заработную плату за октябрь, ноябрь... Хотя пора рассчитываться с людьми за декабрь", - написал Волынец на своей странице в Facebook

Он сообщил, что на шахте постоянно находятся спасатели, для горняков организовано питание и медосмотр.

По его словам, шахта "Краснолиманская" не работает три недели из-за отказа Центрэнерго принимать уголь с предприятия, так как покупает его в России.