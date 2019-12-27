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Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина
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РИА Новости

Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина

15:01 27.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россияне хотели бы услышать в новогоднем телеобращении президента РФ Владимира Путина в первую очередь добрые, искренние пожелания и поздравления, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно результатам опроса, россияне хотели бы услышать в новогоднем телеобращении президента в первую очередь добрые, искренние пожелания и поздравления (13%), а также слова об улучшении жизни в целом (11%), росте зарплат, пенсий, повышении уровня жизни (10%), проявлении заботы о людях (5%), прекращении роста цен, снижении цен, тарифов, отмене повышения НДС и обещании мира (по 4%), внимании к проблемам здравоохранения, образования, жилья (3%).
Отмечается, что в прошлую новогоднюю ночь видели телеобращение Путина 73% опрошенных, а 23% - не видели ее. В этом году его речь по телевизору планируют смотреть 72% россиян, 19% дали отрицательный ответ. Также, как указано в опросе, 44% респондентам важно, что скажет лидер страны в своем обращении к россиянам в Новый Год, 34% - не важно.
Опрос "ФОМнибус" проводился 22 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, опрошены 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Новый год—2020ФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинРоссияОбщество
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