Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина

Согласно результатам опроса, россияне хотели бы услышать в новогоднем телеобращении президента в первую очередь добрые, искренние пожелания и поздравления (13%), а также слова об улучшении жизни в целом (11%), росте зарплат, пенсий, повышении уровня жизни (10%), проявлении заботы о людях (5%), прекращении роста цен, снижении цен, тарифов, отмене повышения НДС и обещании мира (по 4%), внимании к проблемам здравоохранения, образования, жилья (3%).

Отмечается, что в прошлую новогоднюю ночь видели телеобращение Путина 73% опрошенных, а 23% - не видели ее. В этом году его речь по телевизору планируют смотреть 72% россиян, 19% дали отрицательный ответ. Также, как указано в опросе, 44% респондентам важно, что скажет лидер страны в своем обращении к россиянам в Новый Год, 34% - не важно.