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Медведев посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях
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РИА Новости

Медведев посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях

14:59 27.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ФГБУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" (НЦУКС) МЧС России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ФГБУ Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ФГБУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" (НЦУКС) МЧС России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России и ознакомился с образцами новейшей спасательной робототехники и обмундирования.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян продемонстрировал главе правительства на конкретных примерах, чем отличается обмундирование пожарных и спасателей образца 80-х годов и настоящего времени. Подведя премьер-министра к манекену, одетому как пожарные 40 лет назад, он заметил, что еще сам застал эту форму и прекрасно помнит о ее неудобствах. По его словам, все тогда работали с использованием кислородных баллонов, а маска была устроена таким образом, что работать в ней было сложно, стекла запотевали, переговариваться было нельзя, и более того, маска пожарного была оснащена специальным резервуаром для слюноотделения.
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"Самое главное было - смахнуть каплю пота с кончика носа пожарного, это самая была проблема большая, когда работаешь в этом аппарате", - вспомнил Чуприян.
Говоря о современной экипировке, он подчеркнул, что она сконструирована совершенно по-другому, все сделано для безопасности спасателя. Он сделал акцент на том, что используются исключительно отечественные материалы, разработанные специально для этих целей, новая форма выдерживает агрессивные среды и может использоваться где угодно.
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Чуприян также продемонстрировал Медведеву инструменты, которые используют российские спасатели, все они также отечественного производства, многие из них работают на аккумуляторах, что обеспечивает до 40 минут автономной работы. Медведеву также показали макет модуля защитного сооружения, который сейчас можно использовать вместо бомбоубежища. Такая сборная конструкция рассчитана на 52 человека. Премьер поинтересовался, как устроен модуль. Ему рассказали, что модуль возводится из металлоконструкций, а затем укрепляется бетонными блоками или подсыпается землей.
Кроме того премьер-министру показали несколько радаров, с помощью которых можно обнаружить людей, попавших под лавины. Радиус его действия до 30 метров. Медведев заинтересовался новейшими масками и аппаратами для дыхания. В отличие от предшественников, по заверениям Чуприяна, воздух здесь практически свежий, спасатели могут переговариваться друг с другом, использование баллона рассчитано на 45 минут средней нагрузки. При этом командир звена спасателей может на специальном планшете видеть уровень кислорода каждого из людей, давление в баллоне и так далее. В случае необходимости он может дать команду "отозвать звено", в этом случае маска начинает вибрировать.
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Премьер-министр также ознакомился с рядом образцов робототехники. Представленные роботы помогают вести разведку в так называемых "грязных зонах", где есть гамма-излучение. Еще один робот предназначен для подводных работ. Устройство может погружаться на 500 метров и больше. При этом Чуприян сделал акцент на том, что такой робот в два раза дешевле зарубежных аналогов.
В завершении экскурсии Чуприян похвастался достижениями российских спасателей, которые в сентябре на чемпионате мира по пожарному спорту завоевали 29 из 30 медалей. В соревнованиях принимали участие представители 25 стран. "Наша сборная, мужчины, женщины, юноши и девушки завоевали общее первое место, из 30 медалей Россия выиграла 29. Ну, хоть какая-то недоработка есть", - пошутил Чуприян. "Наоборот, чтобы было видно, что все объективно. Мы им (соперникам) отдали целую медаль", - пошутил в ответ Медведев.
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