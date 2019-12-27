В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" заказала вместо легкой "Ангары-1.2" изготовление средней ракеты "Союз-2.1б" для запуска с космодрома Восточный тройки спутников "Гонец-М", что позволит сэкономить около 500 миллионов рублей, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
На изготовление ракеты планируется потратить 1 миллиард 501 миллион рублей. Она должна быть поставлена на космодром Восточный до 15 ноября 2022 года, что на 13 месяцев позже, чем планировалось провести запуск этих же спутников на ракете "Ангара".
Как ранее сообщалось, Роскосмос 10 июня 2019 года заключил контракт на запуск с помощью ракеты "Ангара-1.2" аппаратов связи "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35. Однако осенью контракт на изготовление ракеты был расторгнут. Тогда на легкую "Ангару-1.2" предполагалось потратить 2,028 миллиарда рублей. Ракету планировалось изготовить к 15 октября 2021 года.
Указанный в госконтракте старт станет первым запуском спутников "Гонец" с Восточного. Ранее все такие спутники стартовали с космодрома Плесецк. Последний раз спутники "Гонец-М" выводились в космос 27 декабря 2019 года.