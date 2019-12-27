В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"

Спутники: 60 лет на орбите Эра искусственных небесных тел началась 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту был запущен советский аппарат "Спутник-1". Всего за шестьдесят лет в космос отправились почти 8 000 спутников. Как проходила их эволюция, смотрите в инфографике Ria.ru.