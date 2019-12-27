Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T14:57+0300
https://ria.ru/20191227/1562945221.html
В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/31/1560473142_0:187:3048:1901_1036x0_80_0_0_47e25c29ecb8987269f57a27f549a125.jpg
РИА Новости

В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"

14:57 27.12.2019
412
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОборудование в головном офисе компании "Спутниковая система "ГОНЕЦ"
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" заказала вместо легкой "Ангары-1.2" изготовление средней ракеты "Союз-2.1б" для запуска с космодрома Восточный тройки спутников "Гонец-М", что позволит сэкономить около 500 миллионов рублей, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
На изготовление ракеты планируется потратить 1 миллиард 501 миллион рублей. Она должна быть поставлена на космодром Восточный до 15 ноября 2022 года, что на 13 месяцев позже, чем планировалось провести запуск этих же спутников на ракете "Ангара".
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Вчера, 09:44Сказано в эфире
"Хороший темп". Эксперт о космических пусках РФ в уходящем годуРакета, запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту аппараты связи и военный спутник. Успехи России в космосе оценил в эфире радио Sputnik политолог Иван Коновалов.
Как ранее сообщалось, Роскосмос 10 июня 2019 года заключил контракт на запуск с помощью ракеты "Ангара-1.2" аппаратов связи "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35. Однако осенью контракт на изготовление ракеты был расторгнут. Тогда на легкую "Ангару-1.2" предполагалось потратить 2,028 миллиарда рублей. Ракету планировалось изготовить к 15 октября 2021 года.
Указанный в госконтракте старт станет первым запуском спутников "Гонец" с Восточного. Ранее все такие спутники стартовали с космодрома Плесецк. Последний раз спутники "Гонец-М" выводились в космос 27 декабря 2019 года.
Спутники: 60 лет на орбите
4 октября 2017, 08:00
Спутники: 60 лет на орбитеЭра искусственных небесных тел началась 4 октября 1957 года, на околоземную орбиту был запущен советский аппарат "Спутник-1". Всего за шестьдесят лет в космос отправились почти 8 000 спутников. Как проходила их эволюция, смотрите в инфографике Ria.ru.
1010000
Обсудить 0
Плесецк (космодром)Спутниковая система "Гонец"Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
Рекомендуем
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП
В Омске впервые полностью соберут ракету "Ангара"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а
Почти половина заявленных в 2019 году космических пусков не состоялась
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Космодром Плесецк в Архангельской области. Архивное фото
Минобороны запустит спутник "Меридиан-М" с Плесецка в январе 2020 года
Военнослужащие во время обучения механиков и техников на станции спутниковой связи
Пять полков РВСН перевооружили в 2019 году
Пуск тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5 с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань, КНР . 27 декабря 2019
В Китае признали запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" успешным
Китайская ракета-носитель тяжелого класса Чанчжэн-5
Китай осуществил пуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Пуск ракеты-носителя Рокот с космодрома Плесецк
Россия завершила эксплуатацию ракет "Рокот" с украинскими компонентами
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
Россия поставила в США 11 двигателей для Atlas-5 и Antares в 2019 году
Пульт управления АЭС
Ростехнадзор продлил срок эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
"Ильюшин" назвал возможные сроки начала серийного производство Ил-112В
Космический аппарат Гонец-М
Тройку "Гонцов-М" и военный спутник успешно вывели на орбиту
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
В Донецкой области четверо горняков отказались выйти из шахты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния