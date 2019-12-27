Часть долгов шахтерам Кузбасса погасят после вмешательства губернатора

КЕМЕРОВО, 27 дек - РИА Новости. Большая часть долгов по зарплате работникам шахт "Алексиевской" и "Заречной" будет погашена до Нового года благодаря "нестандартному решению" главы Кузбасса Большая часть долгов по зарплате работникам шахт "Алексиевской" и "Заречной" будет погашена до Нового года благодаря "нестандартному решению" главы Кузбасса Сергея Цивилева , сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Отмечается, что Цивилев провел в Новокузнецке совещание с руководителями угольных предприятий-должников по заработным платам, в котором участвовали главы городов и районов, где эти предприятия находятся, заместители губернатора, начальники департаментов и управлений администрации Кемеровской области. Сообщается, что самая серьезная ситуация образовалась на шахтах "Заречная" и "Алексиевская", где задолженность по зарплате составляет 223 миллиона рублей.

"Единственная возможность оперативно решить проблему – за счет возврата НДС. В настоящее время эта сумма составляет 199 миллионов 990 тысяч рублей. Губернатор принял нестандартное решение — Цивилев сделал ряд телефонных звонков руководителям налоговой службы и казначейства по Сибири. В результате прямо во время совещания средства поступили на счет", - говорится в сообщении администрации.

"Мы не имеет права допустить, чтобы наши люди не получили заработную плату перед новогодними праздниками. Поэтому я подключился к ситуации и в ручном режиме буду помогать людям получить свои, заработанные деньги", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Сообщается, что адресно были разобраны ситуации и на других предприятиях. Цивилев поручил своим заместителям и начальнику департамента соцзащиты населения вместе с профсоюзами предприятий составить адресные списки работников и проработать вопросы с управляющими компаниями и банками по освобождению людей от начислений по просроченным платежам.

"Люди не виноваты в том, что они вынуждены задерживать оплату за ЖКУ или по кредитам. Мы должны изучить ситуацию в каждой семье и оказать необходимую помощь каждому человеку", - подчеркнул Цивилев.