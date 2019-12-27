Адвокат Калви заявил о завершении следствия

"Следствие завершено, предъявлено обвинение в новой редакции, мы приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал адвокат. Пока он не смог предположить, сколько времени займет этот процесс.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.