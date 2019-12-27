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Адвокат Калви заявил о завершении следствия
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РИА Новости

Адвокат Калви заявил о завершении следствия

14:53 27.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Фигуранты дела инвестиционного фонда Baring Vostok приступили к ознакомлению с материалами дела, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Клеточкин, который защищает основателя фонда Майкла Калви.
"Следствие завершено, предъявлено обвинение в новой редакции, мы приступили к ознакомлению с материалами дела", - сказал адвокат. Пока он не смог предположить, сколько времени займет этот процесс.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
4 декабря, 11:18
Мосгорсуд вернул квартиру Майклу Калви
Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
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Титов попросил Путина поручить проверить законность дел Калви и Локтионова
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Майкл КалвиДело Bаring VostokПроисшествия
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