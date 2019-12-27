Медведев поддержал предложение расширить систему предупреждения ЧС

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание подготовить поручение, чтобы включить большее число министерств и ведомств в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В пятницу в России отмечается День спасателя. Медведев приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России . К премьеру обратился глава ведомства Евгений Зиничев, который отметил, что в работу системы РСЧС вовлечены отдельные министерства и ведомства, этого недостаточно. Он попросил помощи у Медведева для совершенствования РСЧС.

"По поводу консолидации всех ведомств (в работе системы - ред.) – это, действительно, исключительно важная задача", - ответил Медведев.

Он отметил, что планета переживает такой период развития, который связан с увеличением количества чрезвычайных ситуаций. "Тут можно много рассуждать на тему климатических изменений, всего остального, но мы этого не знаем. Но самое главное, что на все это надо реагировать. Причем реагировать в ежедневном режиме", - указал премьер.

Медведев отметил, что сейчас погода "совершенно особенная, в Москве вообще зимы нет, в других регионах морозы стоят", что накладывает влияние на решения, которые принимаются МЧС.

"Поэтому в отношении подключения и консолидации деятельности всех ведомств, давайте подготовим поручение… Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер РФ - ред.), мое поручение, надо подключить всех, чтобы здесь… присутствовали все ведомства, которые так или иначе вовлечены в этот процесс", - сказал Медведев.

Он обратился также к Зиничеву с просьбой подготовить "прикидку", какие ведомства нужно включить в систему. "Давайте эту систему соединим, тем более что у нас на цифровизацию системы управления в стране заложены весьма значительные средства", - сказал премьер.

Ранее Медведев поздравил спасателей с профессиональным праздником. Он отметил личные качества сотрудников МЧС, указав, что они посвятили себя непростой, поистине благородной профессии. По словам премьера, спасатели всегда находятся там, где опасно и нужна помощь. Медведев добавил, что сотрудники МЧС всегда спешат на помощи в самых сложных и чрезвычайных ситуациях, проявляют мужество, предельную собранность, оперативность.