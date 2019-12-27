Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T14:51+0300
https://ria.ru/20191227/1562945026.html
Медведев поддержал предложение расширить систему предупреждения ЧС
https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/39/1562943927_0:0:3330:1873_1036x0_80_0_0_70518d06cb217fa90b62858716219f8e.jpg
РИА Новости

Медведев поддержал предложение расширить систему предупреждения ЧС

14:51 27.12.2019
98
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание подготовить поручение, чтобы включить большее число министерств и ведомств в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В пятницу в России отмечается День спасателя. Медведев приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. К премьеру обратился глава ведомства Евгений Зиничев, который отметил, что в работу системы РСЧС вовлечены отдельные министерства и ведомства, этого недостаточно. Он попросил помощи у Медведева для совершенствования РСЧС.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС. 27 декабря 2019
Вчера, 14:32
Медведев в День спасателя вручил госнаграды сотрудникам МЧС
"По поводу консолидации всех ведомств (в работе системы - ред.) – это, действительно, исключительно важная задача", - ответил Медведев.
Он отметил, что планета переживает такой период развития, который связан с увеличением количества чрезвычайных ситуаций. "Тут можно много рассуждать на тему климатических изменений, всего остального, но мы этого не знаем. Но самое главное, что на все это надо реагировать. Причем реагировать в ежедневном режиме", - указал премьер.
Медведев отметил, что сейчас погода "совершенно особенная, в Москве вообще зимы нет, в других регионах морозы стоят", что накладывает влияние на решения, которые принимаются МЧС.
"Поэтому в отношении подключения и консолидации деятельности всех ведомств, давайте подготовим поручение… Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер РФ - ред.), мое поручение, надо подключить всех, чтобы здесь… присутствовали все ведомства, которые так или иначе вовлечены в этот процесс", - сказал Медведев.
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Вчера, 14:05
Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении современной техникой
Он обратился также к Зиничеву с просьбой подготовить "прикидку", какие ведомства нужно включить в систему. "Давайте эту систему соединим, тем более что у нас на цифровизацию системы управления в стране заложены весьма значительные средства", - сказал премьер.
Ранее Медведев поздравил спасателей с профессиональным праздником. Он отметил личные качества сотрудников МЧС, указав, что они посвятили себя непростой, поистине благородной профессии. По словам премьера, спасатели всегда находятся там, где опасно и нужна помощь. Медведев добавил, что сотрудники МЧС всегда спешат на помощи в самых сложных и чрезвычайных ситуациях, проявляют мужество, предельную собранность, оперативность.
Глава правительства отметил, что за последние десятилетия сотрудники МЧС провели тысячи спасательных операций, не раз доказывали свою эффективность и надежность. Сегодня же, по его словам, ведомство представляет мощную, мобильную структуру, которая постоянно совершенствует свою работу, внедряет передовые технологии, уделяете особое внимание прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 01:03
День спасателя в России
030001
Обсудить 0
Евгений ЗиничевДмитрий МедведевМЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении современной техникой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения государственных наград сотрудникам МЧС. 27 декабря 2019
Медведев в День спасателя вручил госнаграды сотрудникам МЧС
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ФГБУ Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России
Медведев посетил Национальный центр управления в кризисных ситуациях
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев
Трутнев поручил ускорить работу над проектом о лесном комплексе в ДФО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на 41-м заседании Российского организационного комитета Победа. 11 декабря 2019
Шойгу: исправность военной техники в 2019 году повысилась до 95%
Здание Совета Федерации
В Совфеде оценили плюсы отмены "возрастного ценза"
Испытания ракетного комплекса Авангард
Шойгу поздравил РВСН с постановкой "Авангарда" на дежурство
Президент РФ Владимир Путин
Путину удалось сохранить страну, заявил Неверов
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
В Роскосмосе рассказали об экономии на запуске спутников "Гонец"
Строительство второй очереди космодрома Восточный
Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин заявил о росте чистой зарплаты москвичей
Сотрудник федеральной службы государственной статистики производит перепись жителей села
"Ростелеком" отменил закупку китайских планшетов для переписи
Президент России Владимир Путин и глава МЧС Евгений Зиничев во время встречи в День спасателя
МЧС работает четко, организованно и эффективно, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
В Вифлееме ожидают визита Путина 23 января
Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года
Россияне поделились ожиданиями от новогодней речи Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния