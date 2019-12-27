В СК заявили, что попавший в ДТП под Липецком автобус был неисправен

ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. СК заявил о нарушениях в техническом состоянии и правилах эксплуатации автобуса из Грузии , который вечером в четверг опрокинулся в Липецкой области , в результате чего погибли два человека и восемь пострадали, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, - пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое.

Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК объявил о начале проверки по факту ДТП.

"Следователи и криминалисты СУ СК России по Липецкой области провели осмотр места происшествия, в результате которого выявлен ряд нарушений, касающихся технического состояния и эксплуатации пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.

СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек".

"В настоящие время допрашиваются потерпевшие и очевидцы трагедии, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В отношении водителя, допустившего ДТП, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следствие.