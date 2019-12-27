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В СК заявили, что попавший в ДТП под Липецком автобус был неисправен
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РИА Новости

В СК заявили, что попавший в ДТП под Липецком автобус был неисправен

14:47 27.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой областиДТП в Становлянском районе Липецкой области
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
© Фото : ГУ МЧС России по Липецкой области
ДТП в Становлянском районе Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. СК заявил о нарушениях в техническом состоянии и правилах эксплуатации автобуса из Грузии, который вечером в четверг опрокинулся в Липецкой области, в результате чего погибли два человека и восемь пострадали, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека погибли, восемь, среди них ребенок, - пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое.
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После ДТП с автобусом под Липецком возбудили второе уголовное дело
Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". СК объявил о начале проверки по факту ДТП.
"Следователи и криминалисты СУ СК России по Липецкой области провели осмотр места происшествия, в результате которого выявлен ряд нарушений, касающихся технического состояния и эксплуатации пассажирского автобуса", - говорится в сообщении.
СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек".
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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Липецком
"В настоящие время допрашиваются потерпевшие и очевидцы трагедии, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. В отношении водителя, допустившего ДТП, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следствие.
По его данным, в ходе расследования будет изучена техническая документация на автобус, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе - медицинское освидетельствование водителя. Также инициирован вопрос об изъятии материалов возбужденного полицией уголовного дела и передаче их для дальнейшего расследования в СК РФ.
ДТП с участием автобуса в Липецкой области
Вчера, 12:22
В Липецкой области задержали водителя опрокинувшегося автобуса
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Следственный комитет РФМЧС РФЛипецкая областьРоссияГрузияПроисшествия
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