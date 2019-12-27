Власти Москвы призвали прививаться от кори перед поездками за границу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы порекомендовал жителям столицы делать прививки от кори и других опасных инфекционных заболеваний перед поездками за границу, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отметили, что ранее Всемирная организация здравоохранения обозначила проблему недоверия населения к вакцинации как одну из десяти наиболее опасных.

"К сожалению, число заболевших корью в мире в последнее время растет. Главная причина тому – увеличение числа непривитых пациентов, в основном по причине отказов от профилактических прививок. Начиная с 2018 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, наблюдается напряженная эпидемическая ситуация по кори, в том числе в европейском регионе", — цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлану Сметанину.

По её словам, сведений о частоте инфицирования москвичей за границей получить невозможно.

"У разных инфекционных болезней период инкубации (от момента заражения до развития заболевания) колеблется, и то, что пациент заразился именно при посещении другой страны, можно только предполагать", — подчеркнула Сметанина.