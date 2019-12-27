Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки

"Суд назначил наказание Баланцеву, Бартошу, Локтеву в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в испарительной колонии общего режима. Фигуранты освобождены по отбытию срока наказания", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

В сентябре этого года суд изменил всем троим меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Расследование дела длилось несколько лет.

В связи с растратами, хищениями и злоупотреблениями на Восточном были возбуждены десятки уголовных дел. Как сообщали в СК РФ, в отношении 58 участников махинаций уже вынесены приговоры до 11,5 лет колонии, по другим делам расследование продолжается.