Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Дзержинский районный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии Николая Баланцева, Павла Бартоша и Ивана Локтева каждого по обвинению в мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, после чего освободил их, учтя время, проведенное в СИЗО, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд назначил наказание Баланцеву, Бартошу, Локтеву в виде лишения свободы сроком на 4 года 1 месяц в испарительной колонии общего режима. Фигуранты освобождены по отбытию срока наказания", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
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Суд установил, что они, занимая управляющие должности в ЗАО "Трансинжиниринг", похитили денежные средства ГУП "Дальспецстрой России" при строительстве пожарного депо на космодроме Восточный.
В сентябре этого года суд изменил всем троим меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Расследование дела длилось несколько лет.
В связи с растратами, хищениями и злоупотреблениями на Восточном были возбуждены десятки уголовных дел. Как сообщали в СК РФ, в отношении 58 участников махинаций уже вынесены приговоры до 11,5 лет колонии, по другим делам расследование продолжается.