В Калмыкии осудили пенсионерку за перевод денег внучке из ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к восьми годам колонии жительницу Калмыкии Веру Андрееву, которая перечислила почти 300 тысяч рублей на счет внучки, состоящей в террористической организации "Исламское государство"*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
По данным суда, 24 января Андреева 1953 года рождения, находясь в Сальске Ростовской области, перечислила почти 300 тысяч рублей на расчетный счет, указанный ее внучкой, состоящей в ИГ* в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Дело в отношении девушки было выделено в отдельное производство.
"В соответствии с приговором суда Андреева признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Катькало. Приговор в законную силу не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.