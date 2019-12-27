В Калмыкии осудили пенсионерку за перевод денег внучке из ИГ*

По данным суда, 24 января Андреева 1953 года рождения, находясь в Сальске Ростовской области, перечислила почти 300 тысяч рублей на расчетный счет, указанный ее внучкой, состоящей в ИГ* в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Дело в отношении девушки было выделено в отдельное производство.