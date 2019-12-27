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В Калмыкии осудили пенсионерку за перевод денег внучке из ИГ*
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РИА Новости

В Калмыкии осудили пенсионерку за перевод денег внучке из ИГ*

14:33 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к восьми годам колонии жительницу Калмыкии Веру Андрееву, которая перечислила почти 300 тысяч рублей на счет внучки, состоящей в террористической организации "Исламское государство"*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
По данным суда, 24 января Андреева 1953 года рождения, находясь в Сальске Ростовской области, перечислила почти 300 тысяч рублей на расчетный счет, указанный ее внучкой, состоящей в ИГ* в Сирии. Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Дело в отношении девушки было выделено в отдельное производство.
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"В соответствии с приговором суда Андреева признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Катькало. Приговор в законную силу не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоКалмыкияПроисшествия
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