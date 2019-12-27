Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Пострадавший в ходе протестов Пострадавший в ходе протестов в Черногории епископ Диоклийский Сербской православной церкви (СПЦ) Мефодий сообщил, что чувствует себя лучше и призвал верующих сохранять мир и спокойствие.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта, трое из них остаются под стражей.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста "жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами".

"Чувствую себя лучше, вернулся к исполнению своих обязанностей. Хочу сказать, что не осуждаю полицию. Понимаю их положение и то, что они находятся под большим давлением и должны делать свою работу в таких тяжелых условиях. Не хотел бы, чтобы этот инцидент способствовал обострению и без того напряженной ситуации в Черногории", - цитирует владыку православный портал Pouke.

В России епископа знают как настоятеля монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетинье, одного из самых посещаемых мест в Черногории.

Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложил на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона.