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Религия и мировоззрение
2019-12-27T17:20+0300
https://ria.ru/20191227/1562944274.html
Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/44/1562944434_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_c013f8ad88a31ae2b03b02f39d69340c.jpg
РИА Новости

Избитый в Черногории епископ призвал верующих сохранять мир

14:32 27.12.2019 (обновлено: 17:20 27.12.2019)
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© Sputnik / Небојша ПоповићЕпископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий (справа)
Епископ Диоклийский Сербской православной церкви Мефодий (справа)
© Sputnik / Небојша Поповић
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Пострадавший в ходе протестов в Черногории епископ Диоклийский Сербской православной церкви (СПЦ) Мефодий сообщил, что чувствует себя лучше и призвал верующих сохранять мир и спокойствие.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта, трое из них остаются под стражей.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила, что на мосту Джурджевича Тара на севере страны полиция ночью во время протеста "жестоко избила епископа Мефодия и защищавших его верующих дубинками и ногами".

"Чувствую себя лучше, вернулся к исполнению своих обязанностей. Хочу сказать, что не осуждаю полицию. Понимаю их положение и то, что они находятся под большим давлением и должны делать свою работу в таких тяжелых условиях. Не хотел бы, чтобы этот инцидент способствовал обострению и без того напряженной ситуации в Черногории", - цитирует владыку православный портал Pouke.

В России епископа знают как настоятеля монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Цетинье, одного из самых посещаемых мест в Черногории.
Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложил на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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