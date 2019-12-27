РПЦ пообещала поддержку православным в Черногории

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Русская православная церковь намерена поддерживать православных верующих в Русская православная церковь намерена поддерживать православных верующих в Черногории после принятия парламентом этой страны закона "О свободе вероисповедания и убеждений", заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу приняла спорный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Никшич и Будва, люди перекрывали дороги. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.

"Русская церковь выразила свою позицию в виде заявления Священного синода и в дальнейшем намерена поддерживать Сербскую церковь в ее борьбе за права верующих черногорцев", - сказал РИА Новости Якимчук.

Он отметил, что происходящее в Черногории напоминает ему ситуацию на Украине. "Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них (раскольников – ред.) практически нет поддержки народа. К ним (в храмы – ред.) никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет. Эта ситуация очень напоминает то, что произошло на Украине", - заявил Якимчук.

Говоря о возможной реакции Сербской церкви на принятие закона, Якимчук уточнил, что где бы она ни находилась, "позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией". "В какой форме это должно происходить – решает священноначалие той, или иной церкви", - сказал представитель Русской церкви.

Накануне принятия закона Совет архиереев Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории призвал граждан "держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках и конфликтах, которые могут вызвать злонамеренные люди и сотрудники разных служб".

Священный синод РПЦ в июле 2019 года в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской православной церкви и выразил братскую поддержку Сербской церкви, "особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому православию".