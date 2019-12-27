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Религия и мировоззрение
2019-12-27T14:27+0300
https://ria.ru/20191227/1562943887.html
РПЦ пообещала поддержку православным в Черногории
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РИА Новости

РПЦ пообещала поддержку православным в Черногории

14:27 27.12.2019
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© РИА Новости / Ольга ЛипичФундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Русская православная церковь намерена поддерживать православных верующих в Черногории после принятия парламентом этой страны закона "О свободе вероисповедания и убеждений", заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу приняла спорный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты в городах Никшич и Будва, люди перекрывали дороги. По заявлению оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ), законопроект о церквях в Черногории утвержден в "атмосфере диктатуры": все 18 депутатов ДФ были удалены из зала скупщины до голосования по законопроекту из-за потасовки.
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"Русская церковь выразила свою позицию в виде заявления Священного синода и в дальнейшем намерена поддерживать Сербскую церковь в ее борьбе за права верующих черногорцев", - сказал РИА Новости Якимчук.
Он отметил, что происходящее в Черногории напоминает ему ситуацию на Украине. "Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам. Сейчас у них (раскольников – ред.) практически нет поддержки народа. К ним (в храмы – ред.) никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет. Эта ситуация очень напоминает то, что произошло на Украине", - заявил Якимчук.
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Мнение о церковном законе в Черногории: набивают "собственные шишки" Оппозиция Черногории недовольна законом о церквах. Государству лучше вообще не вмешиваться в церковные дела, уверен политический аналитик Павел Шипилин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
Говоря о возможной реакции Сербской церкви на принятие закона, Якимчук уточнил, что где бы она ни находилась, "позиция Церкви - держаться канонических устоев, правды Божией". "В какой форме это должно происходить – решает священноначалие той, или иной церкви", - сказал представитель Русской церкви.
Накануне принятия закона Совет архиереев Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории призвал граждан "держаться с достоинством, не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках и конфликтах, которые могут вызвать злонамеренные люди и сотрудники разных служб".
Остров Святой Стефан в Черногории
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Священный синод РПЦ в июле 2019 года в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской православной церкви и выразил братскую поддержку Сербской церкви, "особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому православию".
26 декабря член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал законопроект о свободе вероисповедания антихристианским актом, который фактически означает изъятие государством церковных святынь и имущества. Парламентарий подчеркнул, что поддержка верующих СПЦ в Черногории является "неотъемлемой частью борьбы за укрепление цивилизационного единства России, Сербии и Черногории". По его словам, этот вопрос, вместе с борьбой за территориальную целостность Косово и Метохии в составе Сербии, на сегодняшний день остается краеугольным камнем всей Балканской повестки.
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Религия и мировоззрениеИгорь ЯкимчукНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьГосдума РФСергей ЖелезнякКосовоРоссиярелигияВ мире
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