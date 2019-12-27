Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T14:25+0300
https://ria.ru/20191227/1562943753.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/34/1562433431_0:181:3094:1921_1036x0_80_0_0_f5a98b6944d9a9a7f5b3d08d4b104940.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

14:25 27.12.2019
824
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГУМ
ГУМ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ГУМ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит около нуля градусов, без снежного покрова Москва не останется, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего, в новогоднюю ночь температура в Москве будет около 0 градусов. Без снега и без снежного покрытия на Новый год мы не останемся, земля будет покрыта", - сообщила Позднякова.
Прохожие на Красной площади в Москве
Вчера, 11:02
Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год
Синоптик отметила, что толщина снежного покрова в разных районах Москвы будет разной. По ее словам, надеяться на морозы москвичи смогут уже в первые часы 2020 года.
"Надеяться на какие-то отрицательная температура уже можно только в следующем году. Температура будет понижаться уже в первые часы нового года", - добавила синоптик.
101104
Обсудить 1
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Последствия ледяного дождя в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Прохожие на Красной площади в Москве
Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год
Прохожие на Красной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Прохожие во время снегопада в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве может появиться снежный покров
Во время празднования Нового года в Москве
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве
ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре
Прохожие на Никольской улице в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета
Археолог работает в храме цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
В Мексике ученые обнаружили дворец майя размером с футбольное поле
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Мужчина счищает наледь со стекла автомобиля
В Москве в пятницу ожидаются дождь со снегом и гололед
Раковые клетки
Ученые связали риск развития рака с физической активностью
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния