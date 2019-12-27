Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Температура воздуха в новогоднюю ночь составит около нуля градусов, без снежного покрова Москва не останется, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего, в новогоднюю ночь температура в Москве будет около 0 градусов. Без снега и без снежного покрытия на Новый год мы не останемся, земля будет покрыта", - сообщила Позднякова.
Синоптик отметила, что толщина снежного покрова в разных районах Москвы будет разной. По ее словам, надеяться на морозы москвичи смогут уже в первые часы 2020 года.
"Надеяться на какие-то отрицательная температура уже можно только в следующем году. Температура будет понижаться уже в первые часы нового года", - добавила синоптик.