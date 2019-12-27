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Эксперт: Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии
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РИА Новости

Эксперт: Турция не сможет позволить себе масштабную операцию в Ливии

14:24 27.12.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Турция, несмотря на свой высокий военный потенциал, не сможет вести сразу две масштабные сухопутные операции, поэтому её поддержка ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) ограничится ударами по войскам маршала Халифы Хафтара с моря и воздуха, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны. Данную информацию подтвердил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
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"Если Турция примет решение урегулировать конфликт в Ливии военным путём, то она ограничится нанесением ударов с кораблей и воздуха. Вряд ли Анкара пошлёт туда сухопутную группировку – поддерживать её на удаленном театре военных действий крайне сложно и затратно, а учитывая её активность в Сирии, это будет означать войну на два фронта. К тому же, не думаю, что турецкие солдаты и офицеры горят желанием воевать так далеко от дома", - сказал Ивашов.
Эксперт подчеркнул, что ливийский конфликт, изначально являвшийся гражданской войной, рискует перерасти в затяжное противостояние региональных и мировых держав, которые будут бороться за влияние в этой стране и её ресурсы.
"Этот, казалось бы, локальный конфликт приобретает международное значение и затяжной характер. Вмешательство Турции может спровоцировать более глобальное противостояние между турками и арабским миром. Так, например, в случае ввода турецких войск в эту страну Египту и другим государствам региона уже ничего не помешает оказать военную поддержку Хафтару", - отметил он.
Сотрудничающий с восточно-ливийскими властями маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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