Спартак Солонин: ВТБ переводит продукты для бизнеса в онлайн

Динамичное развитие технологий и конкуренция дают банкам возможность создавать новые цифровые сервисы и совершенствовать мобильные приложения. О трендах цифровизации, хайпе на финансовые маркетплейсы и о том, какие продукты для бизнеса формируют экосистему небанковских сервисов корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

- Цифровизация охватила все стороны жизни современного общества. Как развитие цифровой экономики влияет на работу банка с сегментом среднего и малого бизнеса (СМБ), каковы новые тренды?

- Технологичные сервисы, инновационные продукты, скорость и качество обслуживания, новые диджитал-каналы работы с клиентами – все это и многое другое ставит перед банками серьезные вызовы. Цифровизация уже прочно вошла в образ жизни современного человека, а в бизнесе требования к взаимодействию в онлайне еще выше. Банки, накопив существенный опыт в области инструментов IT, облачных сервисов, e-commerce, big data, начинают переводить знания в практическую плоскость. Что они вкладывают в понятие "цифрового бизнеса"? Пожалуй, целый ряд совершенно разных направлений. Это и продажи финансовых и сопутствующих продуктов в дистанционных каналах, и банковские операции, совершаемые клиентами онлайн, и внедрение экосистем на базе единой цифровой платформы. И у нас есть чем поделиться по каждому из них.

Более четверти клиентов, открывших расчетный счет в банке ВТБ в 2019 году, пришли на обслуживание через дистанционные и цифровые каналы, а еще год назад этот показатель составлял всего 5%. Наша цель к 2022 году — увеличить долю этих продаж до 40%.

Что касается совершения операций – здесь у предпринимателей сами требования к безопасности расчетов и к совершению платежей онлайн существенно выше, чем у частных лиц. И мы поддерживаем эти запросы – уже сейчас в ВТБ объем операций, совершенных онлайн, достигает 98%.

Кредитные организации создают и развивают экосистемы, в рамках которых предприниматели быстро, удобно и безопасно могут получить как традиционные продукты, так и нефинансовые услуги. Клиентам становятся доступны маркетплейсы с облачной бухгалтерией, юридическими сервисами, отраслевым информационным контентом. Эти площадки позволяют продавать товары, обмениваться технологиями и наработками.

Нефинансовые сервисы приносят не только синергетический эффект – они встраиваются в экосистему, ядром которой выступает банк. Когда предприниматель приходит к нам, не только чтобы открыть РКО, провести платёж или получить кредит, но еще и воспользоваться нефинансовыми сервисами, то это норма. Сегодня на рынке складывается интересная ситуация: с одной стороны, все говорят о хайпе на маркетплейсы, с другой – наличие своей платформы партнерских продуктов в банке – это уже стандарт рынка. Ближайшее будущее экосистем и маркетплейсов лежит в плоскости их взаимной интеграции.

- Какие небанковские сервисы наиболее востребованы у предпринимателей сегодня?

- От банков предприниматели сейчас ждут комплекса услуг и помощи в решении своих ключевых задач – продаж и обеспечения бизнеса. Слоган нашей рекламной кампании – "Помогаем делом". И это не случайно. В рамках развития экосистемы мы стремимся обеспечить клиента всем необходимым и помочь сосредоточиться только на ведении бизнеса. Самыми популярными традиционно являются "сервисы первой необходимости", которые облегчают ведение операционной деятельности. Среди них можно выделить бухгалтерский учет, обмен информацией с ФНС, юридическую поддержку бизнеса, в частности, конструктор договоров, инструменты для быстрого старта, выхода в онлайн и сервисы продвижения в Интернете.

Компаниям нужно оптимизировать свои бизнес-процессы, контракты с поставщиками и покупателями, чтобы сохранять и повышать эффективность. Бизнес постоянно живет в ситуации роста конкуренции. И, конечно же, в стремлении оптимизировать свою деятельность, снизить затраты и увеличить продажи, переходит в цифровую плоскость. Поэтому большой интерес вызывает комплекс услуг по решению ключевых потребностей предпринимателей – задач продаж и поиска новых рынков сбыта, оптимизации торговых цепочек. Мы создали уникальную платформу для ведения бизнеса онлайн. Здесь встроен и модульный инструмент e-commerce, позволяющий автоматизировать B2B-продажи, и услуги по выводу товаров на экспорт, есть сопутствующие продажам сервисы – электронный документооборот, логистика. Это полный цикл абсолютно цифровой истории продаж для предпринимателей. На B2B-платформе "ВТБ Бизнес Коннект" компании могут размещать свои товары или услуги онлайн, искать покупателей и поставщиков. На ней уже более 16 тысяч пользователей и свыше 1 млн товаров.

Мы пошли дальше – помогаем выводить товары на международные рынки. В сотрудничестве с РЭЦ встроили в "Бизнес Коннект" акселератор – онлайн цифровой механизм – когда предприниматель может проверить свою экспортную готовность. Мы проконсультировали 145 клиентов и оказалось, что 80% из них вообще не готовы к экспортным операциям. Они прошли обучение, получили индивидуальные дорожные карты развития, ведущие их к заключению контрактов с иностранными заказчиками.

Необходимо отметить, что рынок экспортеров в России является достаточно узким, по оценкам экспертов, его емкость не более 47 тыс. компаний из 6 млн юридических лиц. Но вот доступность рынка для компаний, которые все же решили попробовать свои силы в выходе на зарубежные рынки – более 1 млрд покупателей. Это уже о размещении товаров на международных маркетплейсах – наша площадка оказывает и такие услуги. Например, помогли выйти на eBay предпринимателю, который изготавливает модели кораблей. Сначала его заметили в Восточной Европе, а затем сотрудничество предложила американская корпорация, которая производит модели кораблей в промышленных масштабах. Они сделали его частью своей команды.

Недавно на площадке "ВТБ Бизнес Коннект" мы запустили две новые услуги. Первая – сервис "Безопасный платеж" – микроаккредитив в цифровой форме. К сожалению, 20% сделок между юридическими лицами – это недобросовестные поставки, сделки с возвратом товаров либо с частичным неисполнением условий, в результате которых получение платежа, либо, наоборот, возврат средств предпринимателями затруднены. Наш сервис решает эту проблему – сделка заключается полностью онлайн и защищает поставщика и покупателя от недобросовестных контрагентов. При этом деньги резервируются на счете платформы и будут выплачены поставщику в случае, если заказчик будет доволен, либо будут возвращены покупателю.

Вторая услуга – "Умный бизнес". Это так называемые закупки "второго уровня". Приложение умеет анализировать сделки победителей государственных закупок, которые проводятся по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Допустим, предприятие выиграло тендер на строительство детского сада. Мы анализируем данную закупку и готовим торговое предложение. Например, ему нужны детские кроватки. А у нас есть клиент, который этим занимается, и мы связываем их.

- Как в ВТБ развиваются цифровые и небанковские сервисы, какие новинки будут представлены в ближайшее время?

- При создании и развитии небанковских сервисов мы делаем акцент именно на малом бизнесе, так как средний может себе позволить и бухгалтера, и юриста, и, как правило, они имеются в штате. Мы упрощаем работу небольших предприятий и нам важно показать, что ВТБ – это банк для бизнеса.

В декабре 2019 года мы запустили принципиально новую платформу и завершили формирование цифровой финансовой экосистемы. Анализируя потребности рынка, мы сделали ее открытой. Платформой могут пользоваться как наши клиенты, так и предприниматели, которые еще не стали ими. На данный момент она представляет собой витрину экспресс-сервисов на сайте, в дальнейшем мы придем к мультисервисам, то есть к предоставлению пакета услуг. Например, вы открываете кафе, мы регистрируем вас как юридическое лицо, помогаем с бизнес-планом, арендой, юридическими услугами, решением кадровых вопросов и т.п.

Сейчас в пилотной версии также работает наше новое мобильное решение для бизнеса по онлайн-бухгалтерии, оно доступно клиентам ВТБ и других банков. Пользователь может самостоятельно совершать и отслеживать операции по счетам компании, управлять своими счетами в разных банках, получать напоминания о важных событиях для бизнеса и персонализированные советы по его развитию. Сервис выгружает транзакции, считает и уплачивает налоги, формирует декларации. В чате клиенту подскажут, какие документы нужны для учета и ответят на все вопросы предпринимателя.

Еще из недавнего и важного для рынка – внедрение пилота облачной подписи MyDss. Ранее по всем стандартам требовалось хранить файлы на компьютере/флэшке, а сейчас клиент просто нажимает кнопку "Подписать" в своем телефоне.

ВТБ продолжает активную работу над новым интерфейсом ДБО с улучшенным юзабилити. В наших планах презентовать новинку в первом полугодии 2020 года. За каждым юридическим лицом скрываются люди. И им должно быть все понятно, просто и привычно.

- Набирает популярность система быстрых платежей (СБП) Банка России. Какие предложения в этом сегменте у ВТБ?

- Мы считаем, что СБП может быть одинаково полезна как для физлиц, так и для предпринимателей. Поэтому активно развиваем это направление. Наш проект стартовал весной, но уже есть первые серьезные результаты.

Осенью мы представили пилотную версию мобильного приложения "ВТБ Бизнес QR" с приемом c2b-платежей через QR-код для предпринимателей. Пользователь (продавец товаров или услуг) после регистрации в "ВТБ Бизнес QR" и системе СБП может самостоятельно сформировать QR-код либо выбрать его из шаблонов в приложении. Далее покупатель сканирует код с реквизитами продавца и суммой платежа с экрана мобильного телефона и совершает оплату.

Формирование QR-кода для оплаты пока доступно только для клиентов ВТБ, зарегистрированных в качестве ИП. В нашем приложении есть функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих режим "Налог на профессиональный доход". По данным Минфина РФ и ФНС в ноябре в четырех пилотных регионах зарегистрировались уже 260 тыс. самозанятых. Средний чек на их услуги и товары составляет 1 тыс. руб. Мы уверены, что приложение "ВТБ Бизнес QR" поможет заметно облегчить взаимодействие предпринимателей с государственными организациями и существенно сэкономит их время.

- Какие главные задачи решает департамент корпоративного цифрового бизнеса?