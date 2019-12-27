В ЛНР заявили о появлении новой техники силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе , заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР не раз заявляли о бронетехнике украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса. В частности, 24 декабря Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах подконтрольных Киеву Станице Луганской, Попасной и Троицком.

"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, разведка ЛНР за минувшую неделю выявила четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10", один самоходный зенитный ракетный комплекс "Тунгуска" в населенном пункте Рубежное, 11 буксируемых гаубиц "Мста-Б" калибром 152 миллиметра в Лисичанске, четыре БМП-1, в районе Золотого и один БТР-80 в районе Макарово.

"Факты размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, представители СММ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в местах отвода", - сказал офицер пресс-службы.