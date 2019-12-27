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В ЛНР заявили о появлении новой техники силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о появлении новой техники силовиков в Донбассе

14:17 27.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Украинские военные . Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики выявила технику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР не раз заявляли о бронетехнике украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса. В частности, 24 декабря Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах подконтрольных Киеву Станице Луганской, Попасной и Троицком.
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"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Филипоненко на брифинге.
По его словам, разведка ЛНР за минувшую неделю выявила четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 "Стрела-10", один самоходный зенитный ракетный комплекс "Тунгуска" в населенном пункте Рубежное, 11 буксируемых гаубиц "Мста-Б" калибром 152 миллиметра в Лисичанске, четыре БМП-1, в районе Золотого и один БТР-80 в районе Макарово.
"Факты размещения военной техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, представители СММ продолжают фиксировать отсутствие вооружения и военной техники ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в местах отвода", - сказал офицер пресс-службы.
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Он добавил, что в местах расположения отведенного от линии соприкосновения вооружения силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области представители миссии ОБСЕ обнаружили отсутствие 12 танков Т-64, девяти буксируемых гаубиц Д-3 калибром 122 миллиметра, десяти самоходных минометов 2С9 "Нона", десяти противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕМТ-12 "Рапира"БМП-1БТР-80В мире
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