Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конференция партнеров и активистов региональных отделений Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы пройдет в пятницу в библиотеке Сретенской духовной семинарии. Ученые, медики, священники и представители НКО обсудят методы профилактики наркотической, алкогольной и иных зависимостей у подростков, сообщили организаторы мероприятия.
Участникам также предложат выбрать самые успешные технологии профилактики зависимостей, чтобы "создать эффективную модель просветительской работы с учениками 9-11 классов, которую можно тиражировать в форме классно-урочной работы, а именно 8 уроков по 45 минут", - пояснили организаторы.
Среди участников конференции: сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев, президент Фонда русской культуры Александр Крутов.
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Со стороны медицинского и педагогического сообществ на конференцию среди прочих гостей приглашены: заведующая отделом Института развития образовательной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Виктория Аршинова, председатель правления РОО "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", заведующая отделением профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Дарья Халтурина, федеральный координатор программ для школьников движения "Волонтеры-медики" Софья Бревус.
Согласно данным сайта Русской православной церкви, Церковно-общественный совет по защите от алкогольной зависимости образован в 2009 году по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для "координации усилий церковных и светских инициатив, направленных на преодоление алкогольной угрозы в странах, находящихся на канонической территории Московского патриархата".