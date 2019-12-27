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Религия и мировоззрение
2019-12-27T17:18+0300
https://ria.ru/20191227/1562941473.html
Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/151132/83/1511328325_0:131:2001:1256_1036x0_80_0_0_7f4ded3204a6739f47362439d2ea90e8.jpg
РИА Новости

Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве

14:10 27.12.2019 (обновлено: 17:18 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОформление протокола задержания в отделе МВД
Оформление протокола задержания в отделе МВД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конференция партнеров и активистов региональных отделений Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы пройдет в пятницу в библиотеке Сретенской духовной семинарии. Ученые, медики, священники и представители НКО обсудят методы профилактики наркотической, алкогольной и иных зависимостей у подростков, сообщили организаторы мероприятия.
Участникам также предложат выбрать самые успешные технологии профилактики зависимостей, чтобы "создать эффективную модель просветительской работы с учениками 9-11 классов, которую можно тиражировать в форме классно-урочной работы, а именно 8 уроков по 45 минут", - пояснили организаторы.
Среди участников конференции: сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев, президент Фонда русской культуры Александр Крутов.
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Со стороны медицинского и педагогического сообществ на конференцию среди прочих гостей приглашены: заведующая отделом Института развития образовательной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Виктория Аршинова, председатель правления РОО "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", заведующая отделением профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Дарья Халтурина, федеральный координатор программ для школьников движения "Волонтеры-медики" Софья Бревус.
Согласно данным сайта Русской православной церкви, Церковно-общественный совет по защите от алкогольной зависимости образован в 2009 году по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для "координации усилий церковных и светских инициатив, направленных на преодоление алкогольной угрозы в странах, находящихся на канонической территории Московского патриархата".
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Религия и мировоззрениерелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр КрутовДарья ХалтуринаМоскваРоссияАлкогольОбщество
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