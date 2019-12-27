Как защитить подростков от зависимостей, расскажут в пятницу в Москве

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конференция партнеров и активистов региональных отделений Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы пройдет в пятницу в библиотеке Сретенской духовной семинарии. Ученые, медики, священники и представители НКО обсудят методы профилактики наркотической, алкогольной и иных зависимостей у подростков, сообщили организаторы мероприятия.

Участникам также предложат выбрать самые успешные технологии профилактики зависимостей, чтобы "создать эффективную модель просветительской работы с учениками 9-11 классов, которую можно тиражировать в форме классно-урочной работы, а именно 8 уроков по 45 минут", - пояснили организаторы.

Среди участников конференции: сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев, президент Фонда русской культуры Александр Крутов.

Со стороны медицинского и педагогического сообществ на конференцию среди прочих гостей приглашены: заведующая отделом Института развития образовательной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Виктория Аршинова, председатель правления РОО "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", заведующая отделением профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России Дарья Халтурина, федеральный координатор программ для школьников движения "Волонтеры-медики" Софья Бревус.