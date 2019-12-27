После ДТП с автобусом под Липецком возбудили второе уголовное дело

ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон". На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека, мужчины 50 и 58 лет, погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Ранее полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водителя автобуса задержали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении. Отмечается, что Следственный комитет инициировал вопрос об изъятии у полиции материалов уголовного дела о нарушении ПДД и передаче их для дальнейшего расследования следователям.

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Как отметили в СК, 10 человек, в том числе пятилетний ребенок, с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Следователи осмотрели место происшествия и выявили ряд нарушений, касающихся техсостояния и эксплуатации автобуса. В настоящее время допрашиваются потерпевшие и очевидцы трагедии, устанавливаются обстоятельства случившегося. Кроме того, решается вопрос об аресте водителя, допустившего ДТП.