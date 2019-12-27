В Новгороде задержали полицейских, отказавшихся искать подростка

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном ей месте, требуют от нее денежный выкуп. Однако сотрудники полиции убедили маму подростка, что оснований для подачи заявления нет. На следующий день тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. В рамках расследования уголовного дела по факту убийства установлено, что удары битой и гантелей по голове нанесли ему двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери погибшего. В отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно–сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть".