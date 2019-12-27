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В Новгороде задержали полицейских, отказавшихся искать подростка
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РИА Новости

В Новгороде задержали полицейских, отказавшихся искать подростка

14:06 27.12.2019 (обновлено: 16:07 27.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Двоих сотрудников УМВД России по Великому Новгороду, подозреваемых в халатности, повлекшей смерть похищенного подростка, которого они отказались искать, задержали, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что 30 декабря 2018 года в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном ей месте, требуют от нее денежный выкуп. Однако сотрудники полиции убедили маму подростка, что оснований для подачи заявления нет. На следующий день тело пропавшего подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде. В рамках расследования уголовного дела по факту убийства установлено, что удары битой и гантелей по голове нанесли ему двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери погибшего. В отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно–сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть".
"В настоящее время следователем принято решение о задержании подозреваемых", - говорится в сообщении.
Вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время. Следственными органами продолжается расследование уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 декабря, 15:06
СК проведет проверку после исчезновения подростка на Кубани
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Следственный комитет РФМВД РФВеликий НовгородРоссияПроисшествия
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