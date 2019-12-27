Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении современной техникой

"Сегодня жизнь страны уже невозможно представить без МЧС... В уходящем году нам в целом удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкалье, на Дальнем Востоке были наводнения, десятки тысяч людей лишились жилья и имущества. Но хочу отметить, что все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей. Я хочу вас сердечно за это поблагодарить", - заявил Медведев.