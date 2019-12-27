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Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении современной техникой
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РИА Новости

Медведев пообещал помочь МЧС в оснащении современной техникой

14:05 27.12.2019 (обновлено: 14:26 27.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит сеанс видеосвязи с руководителями главных управлений МЧС
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал российским спасателям содействие правительства в оснащении службы новейшей техникой и попросил их работать в режиме повышенной готовности в новогодние праздники.
Медведев приехал в пятницу в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, чтобы поздравить спасателей с профессиональным праздником.
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Глава правительства отдельно остановился на внедрении в МЧС автоматизированной системы управления (РСЧС). "Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций доказала свою эффективность. Сейчас мы занимаемся в масштабах страны цифровой трансформацией во всех государственных службах. Естественно, это коснется деятельности МЧС", - сказал премьер РФ.
Он подчеркнул, что к РСЧС уже подключены Минздрав, Росавтодор, Росгидромет, РЖД и другие органы управления и организации.
"Система, которая сейчас введена МЧС, является универсальной, ее можно развивать, совершенствовать технологии мониторинга и прогнозирования ЧС, используя всю возможную информацию, включая космическую", - сказал Медведев.
"Со стороны правительства мы сделаем все, чтобы обеспечить систему МЧС самой современной и надежной техникой, экипировкой", - заверил премьер.
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По его словам, "этим нужно заниматься и дальше, в том числе в формате импортозамещения".
Премьер напомнил, что впереди большие новогодние праздники. "К сожалению, у спасателей их практически не бывает. Наглядный пример - трагедия, которая случилась 31 декабря прошлого года в Магнитогорске", - сказал Медведев.
"Чтобы вся страна жила спокойно в праздничные дни, вы должны работать в режиме повышенной готовности. Под контролем пожарно-спасательных подразделений находятся тысячи праздничных мероприятий. Прошу вас особенно внимательно работать в эту пору на детских мероприятиях, в период школьных каникул", - обратился глава правительства к сотрудникам МЧС в режиме видеосвязи с региональными центрами министерства.
Медведев напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 30-летие создания первого корпуса спасателей в стране.
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"Сегодня жизнь страны уже невозможно представить без МЧС... В уходящем году нам в целом удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкалье, на Дальнем Востоке были наводнения, десятки тысяч людей лишились жилья и имущества. Но хочу отметить, что все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей. Я хочу вас сердечно за это поблагодарить", - заявил Медведев.
Вручив награды сотрудникам МЧС, Медведев подчеркнул, что считает главной задачей государства и правительства помогать тому, чтобы "система МЧС развивалась, а труд ее работников надлежащим образом оплачивался". Он пожелал российским спасателям "спокойных новогодних праздников настолько, насколько это возможно в системе МЧС".
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Дмитрий МедведевРосгидрометМЧС РФРосавтодорРоссияОбщество
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