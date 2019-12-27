Силовики более 50 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил журналистам в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущую неделю украинские силовики 46 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 20 населенных пунктов 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра… Осколочные ранения получил мирный житель города Горловка 1970 года рождения", - заявил журналистам представитель ведомства.
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